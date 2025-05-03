CHP başvurmuştu: AYM başıboş köpek yasasını esastan inceleyecek

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Türkiye, yıllardır devam eden sokak köpeği sorunundan kurtuluyor.

7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, geçtiğimiz yıl TBMM'de kabul edildi ve yasalaştı.

Yürürlüğe giren, sokakları daha güvenli hale getirecek, köpeklerin toplatılıp kısırlaştırılarak sahiplendirilmesini; rehabilite olmayan tehlikeli köpeklerin ise uyutulmasını öngören yasaya, CHP karşı çıktı.

CHP, AYM'YE BAŞVURDU

Bu kapsamda CHP, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurusunu yaptı.

CHP'nin başvurusu sonrası sahipsiz hayvanların kontrol altına alınmasını amaçlayan yasal düzenleme, AYM gündemine taşındı.

16 MADDENİN İPTALİ TALEP EDİLDİ

CHP, yasadaki 17 maddeden 16’sının iptalini ve yürürlüğünün durdurulmasını talep etti.

ESASTAN İNCELENECEK

AYM, sokaklardaki tüm köpeklerin toplanarak barınaklara alınmasına ve tehlikeli görülenlerin öldürülmesine izin veren 30 Temmus 2024 tarih ve 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hükümlerinin iptali talebini, 7 Mayıs tarihli toplantısında gündeme aldı.

Yüksek Mahkeme, 7 Mayıs'ta iptal ve yürütmeyi durdurma talebini esastan görüşüp karara bağlayacak.

YASAL SÜREÇ BAŞLADI

AYM Genel Kurulu, 'dava dosyasının esastan incelenmesine ve yürütmenin durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına' hükmetti.

Bu karar, sokak köpekleriyle ilgili düzenlemenin iptal edilip edilmeyeceği sürecini resmen başlatmış oldu.

GÖZLER AYM KARARINDA

Sahipsiz köpek sorununun çözümü için hazırlanan ve TBMM’den geçen yasal düzenlemenin geleceği, AYM'nin vereceği karara bağlı.

Kararın, toplumun can güvenliği ve sokakların huzuru açısından kritik bir dönüm noktası olması bekleniyor.

Özellikle saldırıya uğrayan çocukların ve mağdur ailelerin adalet beklentisi sürerken, sokaklardaki sahipsiz köpek sorununun çözüme kavuşması için gözler artık Anayasa Mahkemesi’nden çıkacak karara çevrildi.