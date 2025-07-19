CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen hayatını kaybetti

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanlarından Altan Öymen, yaşamını yitirdi.

TEDAVİ GÖRÜYORDU

Altan Öymen, üç gündür hastanede tedavi görüyordu.

Öymen, geçen haziran ayında akciğer ameliyatı geçirmişti.

ENTÜBE EDİLMİŞTİ

Hastaneden taburcu edilen Altan Öymen, ameliyatından yaklaşık beş hafta sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Öymen, 18 Temmuz gecesi yoğun bakıma alınarak entübe edilmişti.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 93 yaşındaki hayatını kaybeden gazeteci ve eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen için taziye mesajı yayınladı.

"Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, siyasetçi, gazeteci ve yazar Sayın Altan Öymen’in vefatını üzüntüyle öğrendim." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Sayın Öymen’e Allah’tan rahmet diliyor, ailesine ve Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatına başsağlığı diliyorum." dedi.

ALTAN ÖYMEN KİMDİR?

Altan Öymen, 20 Haziran 1932'de İstanbul'da doğdu.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra uzun yıllar gazeteciliğe yöneldi, uzun yıllar köşe yazarlığı yaptı.

75 YIL BOYUNCA CHP'DE SİYASET YAPTI

Öymen CHP'ye 1950 yılında kaydoldu. Kurucu Meclis üyeliğinden milletvekilliğine, genel sekreterlikten bakanlığa, genel başkanlığa kadar 75 yıl boyunca CHP'de siyaset yaptı.

1999 yılında CHP seçimlerde Meclis dışında kalınca Deniz Baykal Genel Başkanlıktan istifa etti. Altan Öymen, 27. Olağanüstü Kurultay'da genel başkan seçildi. Öymen, 15 ay görevini sürdürdü.

BİRÇOK KİTAP KALEME ALDI

30 Eylül 2000 tarihindeki kurultayda yeniden aday oldu ve eski genel başkan Deniz Baykal'a karşı mücadele verdi ancak seçimi kaybetti. Koltuğu yeniden Baykal'a devretti.

Öymen, bu dönemden sonra yakın tarihi kimi zaman da kendi tanıklığıyla kitaplarına taşıdı. “Bir Dönem Bir Çocuk”, “Değişim Yılları” ve “Öfkeli Yıllar” gibi birçok kitap kaleme aldı.

CHP'NİN "AKİL İNSANLARINDAN" BİRİ OLDU

Altan Öymen vefatına kadar CHP'nin "akil insanlarından" biri oldu. Kritik kararlarda genel başkanlar , parti yöneticileri onun fikrini aldı.

Öymen de kurultaylara, önemli toplatılara her zaman katıldı partisiyle ve siyasetle bağını hiç koparmadı.