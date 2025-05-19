CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarken, günün önemine değinen bir video paylaştı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"BU YÜRÜYÜŞÜ İLELEBET SÜRDÜRECEĞİZ"

Biz de aynı inanç ve kararlılıkla, bu yürüyüşü ilelebet sürdüreceğiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun.