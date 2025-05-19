CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarken, günün önemine değinen bir video paylaştı.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
Bugün 19 Mayıs! Boyun eğmeyenlerin, teslim olmayanların, gençliğe güvenenlerin büyük yürüyüşünün başlangıcıdır bugün…
"BU YÜRÜYÜŞÜ İLELEBET SÜRDÜRECEĞİZ"
Biz de aynı inanç ve kararlılıkla, bu yürüyüşü ilelebet sürdüreceğiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun.
Paylaşılan video şu sözlerle başlıyor:
Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktığında bir milletin kaderini baştan yazdı. Umut büyüdü. Cesaret ayağa kalktı. Cesaret işgal altındaki vatanı özgürlüğe kavuşturmaktı. Cesaret imkansız denileni, başarmaktı. Cesaret, halkın alın teriyle gençliğin ateşiyle tarihin akışını değiştirmekti.
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