Türkiye'de yeni bir sürecin kapıları aralandı..

Terörsüz Türkiye'de önemli bir eşik daha geçildi..

Yoğun diplomasiler sonucu terör örgütü PKK, geçtiğimiz günlerde kendisini feshedip, silahları bırakacağını açıkladı.

Süreç dünya basınında Türkiye'nin başarısı olarak yankılanırken, muhalefetin sessizliği dikkat çekti..

Konuya dair CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den açıklama geldi.

Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Özel, süreci desteklediğini belirtti.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'YE EVET DİYORUM"

Özel, şu ifadeleri kullandı:

Biz terör bitsin isteriz. Terörsüz Türkiye'ye evet diyorum.. PKK terör örgütüydü, silah bırakacağını, kendini feshettiğini açıkladı. Bunun başarılabilmesi durumunda çok kıymetli bulurum. Bu konuda üzerime, partime ne düşerse yapmaya hazırım.

"NİYE TERÖRSÜZ TÜRKİYE'Yİ SAVUNMAYAYIM"

Bu iş başarılırsa şehit gelmeyecek ne Türk ne Kürt anası ağlamayacak. Bu ülkenin milyonlarca trilyonlarca doları silaha, mühimmata, dünyanın gelişmiş ülkelerin silah tüccarlarına gitmeyecek.



Hele hele CHP'yi ülkeyi yönetmeye hazır olduğu dönemde bu oluk oluk para emekliye, işçiye, sanayiye, öğrencilere, ARGE'ye, inovasyona akacak. Bu durumda niye terörsüz Türkiye'yi savunmayayım. Terörsüz Türkiye'yi kim savunuyorsa bir fazlasını biz savunuyoruz.