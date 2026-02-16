CHP, Hasbi Dede'yi ihraç talebiyle disipline sevk etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor...

Parti içi kavgalarla gündemden düşmeyen CHP, bu kez bir belediye başkanının taciz suçundan tutuklanmasıyla gündemde.

Giresun'un Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan tutuklandı.

Dede hakkında, sosyal medya hesabından paylaştığı öne sürülen bir mesaj nedeniyle yapılan şikayet üzerine Görele Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

ÖNCE SERBEST KALDI SONRA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Dede, sevk edildiği mahkeme tarafından ilk etapta tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı ancak savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.

"CİNSEL TACİZDEN" TUTUKLANDI

Tekrar mahkemeye çıkarılan Dede, Türk Ceza Kanunu’nun 105’inci maddesinde düzenlenen "bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz" suçlaması kapsamında tutuklandı.

Sağlık kontrolü için Espiye Devlet Hastanesi’ne götürülen Dede, işlemlerinin ardından Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Yaşanan olayın ardından İçişleri Bakanlığı, Hasbi Dede'nin görevinden de uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bunun akabinde de gözler CHP'ye çevrildi.

İHRAÇ TALEBİ

Hasbi Dede, görevden uzaklaştırılmasının ardından CHP MYK kararıyla kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

Dede'nin tutuklanmasının ardından Görele Kaymakamlığı'nca meclis üyesi Hüseyin Çakıcı, geçici belediye başkanı olarak görevlendirildi.

SEÇİMİ SON TURDA KAZANDI

5 CHP, 4 AK Parti ve 2 bağımsız üyeden oluşan Görele Belediye Meclisi’nde, bugün yeni belediye başkanını belirlemek için seçime gidildi.

Geçici başkan Hüseyin Çakıcı'nın başkanlığında mecliste gerçekleştirilen seçimde; CHP’li Aysel Uzun, CHP'den istifa eden bağımsız aday Fırat İmat ve AK Parti’li Nuray Çınar Kara yarıştı.

3 turda da adaylar yeterli çoğunluğu sağlayamayınca seçim son tura kaldı. Son turda seçimi, Aysel Uzun kazandı.