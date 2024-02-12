CHP, Hatay için Haluk Levent'e teklif götürdü CHP, Lütfü Savaş'a yönelik tepkilerin ardından Haluk Levent'e Hatay Belediye Başkan adaylığı teklifinde bulundu. Ünlü şarkıcı ise 'Siyasete girmeyeceğim' diyerek gelen talebi reddetti.

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6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerimizin başında Hatay geldi.

Binlerce canımız, Hatay'da yıkılan binaların altında can verdi.

Asrın felaketinin birinci yıl dönümünde bir araya gelen binlerce vatandaş, kaybettiklerimizi anmak için Sessiz Yürüyüş gerçekleştirdi.

Alanda, CHP'nin yeniden belediye başkanı olarak aday gösterdiği için tepki çeken Lütfü Savaş protesto edildi.

Lütfü Savaş yeniden aday gösterilince Hataylıların tepkisini çekti

Alandan ayrıldıkları sırada Özgür Özel'i yuhalayan ve ıslık çalarak protesto edenler, "Lütfü istifa" sloganları attı.

Yaşananlar sonrası CHP'li isimlerden yapılan açıklamalarda, Hatay kararının yeniden değerlendirileceği paylaşıldı.

Çeşitli isimlerle görüşmelerin yapıldığı CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığıyla ilgili Haluk Levent iddiası ortaya atıldı.

Haluk Levent'e teklif edildi

CHP'nin, Haluk Levent'e belediye başkan adaylığı teklifi götürdüğü öğrenildi.

Haluk Levent ise sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

CHP'nin adaylık teklifini doğrulayan Levent, siyasete girmeyeceğini söyledi.

"Siyasete girmeyeceğime dair kararım kesin"

Levent, "CHP’den Hatay Büyükşehir başkan adaylığı için teklif gelmesi hakkında: Canlarım! Ahbap başkanıyım. Ve siyasi bir kimliğe giremem. Diğer siyasi partilerden de teklifler geldi. Onur duyuyorum. Ama siyasete girmeyeceğime dair kararım kesin. Bu ülke için yapacağımız çok şeyler var." ifadelerini kullandı.