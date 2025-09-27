CHP ilçe kongresinde ortalık karıştı: Tekme ve tokatlar havada uçuştu

Cumhuriyet Halk Partisi olaysız kongrelere hasret kaldı.
CHP Başiskele ilçe kongresine, yaşanan gerginlik damgasını vurdu.
Kongre Yeniköy Kültür Merkezi'nde başladı.
BAŞKAN ADAYLARI KONUŞURKEN ORTAM GERİLDİ
Mevcut ilçe Başkanı Uğur Falay ile eski başkan Anıl Acurman'ın yarıştığı kongrede, aday konuşmaları sırasında gerginlik yaşandı.
PARTİLİ VE DELEGELER ARASINDA TARTIŞMA YAŞANDI
Mevcut başkan Uğur Falay konuşma yaparken bir partilinin müdahalesi üzerine divan, partiliyi uyardı.
Uyarının ardından dışarı çıkmaya çalışan partili ile delegeler arasında tartışma yaşandı.
TEKME VE TOKATLI KAVGA
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü; tekme ve tokatlar havada uçuştu.
Diğer partililerin ve divan üyelerinin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.