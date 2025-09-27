CHP ilçe kongresinde ortalık karıştı: Tekme ve tokatlar havada uçuştu CHP'nin Başiskele ilçe kongresi gergin anlara sahne oldu. Başkan adayı Uğur Falay'ın konuşması sırasında çıkan tartışmada tekme ve tokatlar havada uçuşurken o anlar kameraya yansıdı.