CHP ilçe kongresinde ortalık karıştı: Tekme ve tokatlar havada uçuştu

CHP'nin Başiskele ilçe kongresi gergin anlara sahne oldu. Başkan adayı Uğur Falay'ın konuşması sırasında çıkan tartışmada tekme ve tokatlar havada uçuşurken o anlar kameraya yansıdı.

Cumhuriyet Halk Partisi olaysız kongrelere hasret kaldı. 

CHP Başiskele ilçe kongresine, yaşanan gerginlik damgasını vurdu.

Kongre Yeniköy Kültür Merkezi'nde başladı.

BAŞKAN ADAYLARI KONUŞURKEN ORTAM GERİLDİ

Mevcut ilçe Başkanı Uğur Falay ile eski başkan Anıl Acurman'ın yarıştığı kongrede, aday konuşmaları sırasında gerginlik yaşandı.

PARTİLİ VE DELEGELER ARASINDA TARTIŞMA YAŞANDI

Mevcut başkan Uğur Falay konuşma yaparken bir partilinin müdahalesi üzerine divan, partiliyi uyardı.

Uyarının ardından dışarı çıkmaya çalışan partili ile delegeler arasında tartışma yaşandı.

TEKME VE TOKATLI KAVGA

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü; tekme ve tokatlar havada uçuştu.

Diğer partililerin ve divan üyelerinin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.

