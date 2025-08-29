CHP İstanbul İl Başkanı seçimi için iddianame hazır

CHP'de sular durulmuyor...

Kongrelere ilişkin başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Yolsuzluk operasyonları sürerken hem CHP İstanbul İl Kongresi seçimi hem de 38. Olağan Kurultayı için açılan soruşturmalar devam ediyor.

Bugün ise yeni bir gelişme daha yaşandı.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı seçiminde menfaat karşılığı seçime hile karıştırıldığı iddialarını içeren ihbarlara ilişkin aralarında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de bulunduğu şüpheliler hakkında, ifadelerinin alınmasına yönelik emniyete talimat verilmişti.

İDDİANAME HAZIR

Bu kapsamda da iddianame hazırlandı.

ÇELİK VE GÜNEY HAKKINDA HAPİS İSTEMİ

CHP İstanbul seçiminde, oylamaya hile karıştırıldığı iddiasıyla aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 10 kişi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA ÇELİK İFADE VERDİ

Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nde yaklaşık üç saat süren ifade işlemlerinin ardından Özgür Çelik, basın mensuplarına açıklama yapmıştı.

Çelik, halen tutuklu bulunan bir kişinin İstanbul İl Kongresi'ne yönelik ifadelerinden dolayı ifade verdiğini, bu kişinin "Özgür Çelik'in listesine oy vermem için üçüncü şahıslar bana menfaat teklif ettiler." dediğini, oysa söz konusu kişinin iddialarının çok çelişkili olduğunu söylemişti.

"İL DELEGELERİMİZİN TEVECCÜHÜ İLE SEÇİLDİM"

Özgür Çelik, ifadesinde CHP'nin 8 Ekim 2023'teki il kongresinde il başkanı seçildiğini belirtmişti. Kongre sürecine ilişkin bilgi vermesi istenen Çelik, "CHP'de 6 yıla yakın ilçe başkanlığı yaptım. 38. olağan kongre döneminde tekrar ilçe başkanı seçildim. Bu kongreye giden süreçte seçilen 39 ilçe başkanının 26'sı, içlerinden bir ilçe başkanını il başkanı olarak görmek istediler. 26 ilçe başkanımız aralarında yaptıkları değerlendirmeyle beni il başkanlığına aday gösterdiler. Değerli il delegelerimizin teveccühüyle başkan seçildim." demişti.

Çelik'e, Beykoz Belediye Başkanlığınca bir kısım mal ve hizmet alımı, belediye personeli ve ihale süreçlerine katılan bazı firma yetkililerinin yaptıkları iddia edilen hukuka aykırılıklar nedeniyle açılan davanın tutuklu sanıklarından Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş'ün bu dosya kapsamında alınan ifadesindeki içerikler sorulmuştu.

"BENİ DESTEKLE"

Gümüş ifadesinde, Çelik'in kendisini arayıp İstanbul Olağan Kongresi'nde destek istediğini, "Bak biz hemşehriyiz. Senin beni desteklemen lazım. Beşiktaş'ta Fahrettin ağabeyin var. Onunla bir görüş." dediğini anlatmıştı.

O dönemde Beykoz CHP İlçe Teşkilatı'nda görev yaptığı için durumu İlçe Başkanı Mahir Taştan'a ilettiğini belirten Gümüş, Taştan'ın bu görüşmeye yalnız gitmemesi için kendisini uyardığını, bunun üzerine il delegesi Uğur Gökdemir ile Fahrettin Çırak adlı kişiyle görüşmek üzere Beşiktaş'a gittiklerini aktarmıştı.

SES KAYDI ORTAYA ÇIKMIŞTI

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın 8 Ekim 2023’de gerçekleştirilen kongresinde delegeleri satın almak için rüşvet teklifi yapıldığına yönelik konuşmaların yer aldığı ses kaydı gündeme geldi...

İnan Güney, Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Çırak, Beykoz Belediyesi eski Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ve Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Uğur Gökdemir arasındaki pazarlık da bu ses kaydıyla ifşa oldu.

DELEGELER 250 BİN LİRA İSTEDİ

Ses kaydında delegelere 150 bin lira teklif edildiği, delegelerin ise 250 bin lira istediği duyuluyor.

PAZARLIK YAPARAK ÖZGÜR ÇELİK'E OY VERMEK İÇİN ANLAŞTILAR

Fahrettin Çırak'ın, il delegeleri Veli Gümüş ve Uğur Gökdemir'e 150'şer bin TL teklif ettiği, yapılan pazarlıklar sonucunda 250'şer bin TL rüşvet karşılığında Özgür Çelik'e oy vermek için anlaşıldığı ses kaydıyla ortaya çıktı.

ÇELİK'E OY VERİLMESİ İÇİN 100 BİN TL TEKLİF EDİLDİĞİ İDDİASI

Gümüş, "Bu görüşme esnasında Çırak bize, Özgür Çelik'i kendilerinin aday yaptığını, bizim gibi genç adamların yaşlıların yanında ne işi olduğunu, Özgür Çelik'e oy vermemiz gerektiğini, kendisinin burada bulunmasını Özgür Çelik ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın istediğini belirterek, kişi başı 100 bin TL para teklif etti." iddiasında bulunmuştu.

Para teklifinin nereye kadar çıkacağını görmek için iki kişi olarak toplamda 750 bin TL istediklerini, görüşmeyi de sesli olarak kaydettiklerini anlatan Gümüş, şu iddialarda bulunmuştu:

"Ses kaydı başlamadan önceki zaman diliminde Fahrettin Çırak, bize vermeyi düşündüğü para miktarını açıklamıştı. Bu parayı da Özgür Çelik'in yönlendirmesiyle bize vereceğini zaten bana telefon eden kişinin Çelik olması sebebiyle anladım. Oradan çıktıktan sonra Beykoz İlçe Başkanımız Mahir Taştan'ın yanına gidip ses kaydını teslim ettik. Mahir Başkan da bu kaydı dönemin İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verdi. Canan Hanımın da bu kaydı o dönemki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na ilettiğini biliyorum."

Özgür Çelik, Gümüş'ün bu ifadesine ilişkin, kongrede aday olduğunda 600 il delegesinin tamamını tek tek aradığını belirterek, "Aradığım her delegeye birbirine benzer ifadeler kullandım. Kongrede rekabet içinde olduğumuz Cemal Canpolat'ın daha önce il başkanlığı yaptığını, kıymetli bir büyüğümüz olduğunu, benim yaşımın daha genç olduğunu, daha hızlı koşacağımı, partiyi daha iyi temsil edeceğimi, 6 yıllık ilçe başkanlığı deneyimimle genç enerjimi birleştirerek daha başarılı bir süreç yürüteceğimi ifade ederek delegelerden destek istedim. Bu aramaları da normal bir biçimde yaptım. FaceTime üzerinden bir arama yapmadım." demişti.

SORUŞTURMA AYLAR ÖNCE BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Başsavcılığı tarafından, CHP İstanbul İl Kongresi seçimiyle ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti..

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son dönem CHP İstanbul İl kongresi seçimine hile karıştırıldığı ve seçim kanununa muhalefet edildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatmıştı.