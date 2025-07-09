Özgür Çelik: 600 delegeyi sadece oy istemek için aradım

CHP’de yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmalar sürüyor.

2023’teki 38. Olağan Kurultay’da “para karşılığı oy” kullanıldığı ve CHP İstanbul İl Kongresi’ne hile karıştırıldığı yönündeki iddialarla açılan davalarda önemli gelişmeler yaşanıyor.

Son olarak CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, kongre sürecine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dün gece emniyette ifade verdi.

İFADE VERDİ

Çelik, saat 20.30 sularında Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne geldi.

Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nde yaklaşık üç saat süren ifade işlemlerinin ardından Çelik, basın mensuplarına açıklama yaptı.

Çelik, halen tutuklu bulunan bir kişinin İstanbul İl Kongresi'ne yönelik ifadelerinden dolayı ifade verdiğini, bu kişinin "Özgür Çelik'in listesine oy vermem için üçüncü şahıslar bana menfaat teklif ettiler" dediğini, oysa söz konusu kişinin iddialarının çok çelişkili olduğunu söyledi.

"İLÇE BAŞKANLARININ DESTEĞİYLE KAZANDIM"

Bu iddiaları ve verdiği ifadeyi kamuoyuyla paylaşacağını belirten Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şahıs, ifadelerinde İstanbul İl Kongresi'nin 2023 yılının Ağustos ayında gerçekleştiğini, o dönemde kendisini aradığımı iddia ediyor. Ancak ben, 2023 yılının Ağustos ayında Bahçelievler İlçe Başkanıydım ve 20 Ağustos'ta düzenlenecek Bahçelievler İlçe Kongresi'ne adaydım. O kongrede yarıştım, kazandım. Sonrasında İstanbul'da, ilçe başkanlarının ortak talebiyle İl Başkanlığına aday oldum ve kongreyi 26 ilçe başkanının desteğiyle kazandım."

"600 DELEGEYİ SADECE OY İSTEMEK İÇİN ARADIM"

Çelik, söz konusu kişinin ifadelerini şelişkili bulduğunu söyleyerek, CHP İstanbul İl Başkanı Adayı olarak 600 delegenin tamamını oy istemek için aradığını belirtti ve bu kişilerin hepsine aynı cümleleri kurduğunu vurguladı.

Çelik, şöyle konuştu:

"İstanbul İl Kongresi'nde iki aday var. Biri daha önce İl Başkanlığı görevini yürütmüş Cemal Canpolat. Ben ise 6 yıl ilçe başkanlığı yapmış biriyim. Daha gencim, daha çok çalışırım, daha hızlı koşarım. Bu nedenle desteklerinizi istiyorum."

HTS kayıtlarının da bu standart konuşmaları yaptığının ispatı olduğunu söyleyen Çelik, "Söz konusu şahısla konuşma sürem, diğer delegelerle yaptığım konuşmalarla aynı sürelerde." dedi.

SORUŞTURMA AYLAR ÖNCE BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Başsavcılığı tarafından, CHP İstanbul İl Kongresi seçimiyle ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti..

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son dönem CHP İstanbul İl kongresi seçimine hile karıştırıldığı ve seçim kanununa muhalefet edildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatmıştı.