CHP İstanbul İl Kongresi iptal davasına ilişkin mahkemeden yeni karar

CHP'nin İstanbul il başkanlığı seçimini yaptığı kongrede şaibenin olduğuna kanaat getiren mahkeme, Özgür Çelik ve yönetimini görevden aldı.

Bunun üzerine Gürsel Tekin kayyum olarak atandı ve çalışmalarına başladı.

Ancak geçtiğimiz dakikalarda CHP'nin iptal edilen kongresine ilişkin yeni bir son dakika gündeme geldi.

ANKARA'DAN RET

8 Ekim 2023 tarihinde yapılan CHP İstanbul İl Kongresi'nde oylamaya hile karıştırıldığı iddiasıyla açılan dava, Ankara'daki mahkeme tarafından usulen reddedildi.

İSTİNAF YOLU AÇIK

Mahkeme kararına istinaf yolu açık olduğu kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından, 2 Eylül'de CHP İstanbul İl Yönetimi'nin görevden uzaklaştırılmasının ardından İstanbul İl Kongresi delegelerinin imzalarıyla İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin 24 Eylül Çarşamba günü yapılması için Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yapılmıştı.

İL BAŞKANLIĞI'NIN ADRESİ DEĞİŞTİ

CHP, kayyum Gürsel Tekin'in'in polis koruması eşliğinde CHP İstanbul İl Binası'na girmesinin ardından kritik bir hamle yapmış ve İstanbul İl Başkanlığı binası için kapatma kararı alındığını bildirmişti.

Partinin basın biriminden yapılan yazılı açıklamada, CHP Genel Merkezi tarafından, Sarıyer ilçesindeki İstanbul İl Başkanlığı binası hakkında kapatma kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, CHP'nin, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı başvuru kapsamında, Olağanüstü İstanbul İl Kongresi yapılıp, yeni İl Başkanı ve yönetimi seçilene kadar, İl Başkanı Özgür Çelik'in çalışmalarını yürüteceği yeni il başkanlığı adresinin İstanbul Valiliği ve Yargıtay'a bildirildiği ifade edildi.

YENİ ADRES BAHÇELİEVLER

CHP'nin yeni İl Binası olarak CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı adres olarak gösterildi.

Sarıyer'deki binanın ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çalışma ofisi olacağı kaydedildi.