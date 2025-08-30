CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya'dan, Bahçeli'ye: Meclis sizinle güzel

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gazze gündemiyle dün bir toplantı gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze saldırıları ve bölgedeki insani kriz nedeniyle Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım, açlık ve sürgün politikasına ilişkin Meclis'i bilgilendirdi.

DEVLET BAHÇELİ DE MECLİS'TEYDİ

Meclis'e toplantıya katılmak üzere MHP Genel Devlet Bahçeli de geldi.

Bahçeli, konuşmaları boynunda Filistin’i temsil eden ve Türk bayrağı bulunan atkıyla takip etti.

Birleşime ara verildiği sırada Bahçeli, yanında partililerle kulise geçti.

"MECLİS SİZİNLE GÜZEL"

Bahçeli kuliste otururken, CHP Osmaniye Milletvekili ve Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ile CHP’li Nurhayat Altaca Kayış, yanına giderek selamlaştı.

Bahçeli’ye “Meclis sizinle güzel” diyen Asu Kaya, “Biz hekimler açısından bir hastanın yeme içmesi yerindeyse eğer sağlıklıdır, afiyettedir demektir. Sizi kurabiyeleri yiyor görünce bundan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istedim.” diye konuştu.

Bahçeli de ''Sağ olun. Bir fotoğraf çektirelim.'' dedi.

"BABAMIZLA TANIŞIKLIĞI, KONUŞUKLUĞU VAR"

''Memnuniyetle'' karşılığını veren Asu Kaya, “Tanışıklık nereden dediler, dedim ki Osmaniye Milletvekiliyiz ama aynı zamanda büyükbabam tarafından, merhum babamızla tanışıklığı, komşuluğu var, onu ifade ettim.'' dedi.

VEKİLLER SIRAYA GİRDİ

Bunun üzerine ''Hürmet duyduğumuz bir ailedir.'' diyen Bahçeli'ye, Asu Kaya teşekkür ederek, “Ben de hürmet duyuyorum.” ifadesini kullandı. Asu Kaya, Bahçeli ile fotoğraf çektirdikten sonra ayrıldı.

Asu Kaya’nın ardından MHP’li vekiller, sıraya girerek Bahçeli ile fotoğraf çektirdi.

Bahçeli, Genel Kurul Salonu’na girerken karşılaştığı Yeni Yol grubunun milletvekilleriyle de selamlaşarak sohbet etti.