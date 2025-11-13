CHP kırmızı kart gösterdi: Osman Aşkın Bak’tan anında cevap geldi

- CHP'li vekiller, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a Meclis'te "kırmızı kart" gösterdi.
- Bakan Bak, bu protestoya "VAR’dan döner" diye karşılık verdi.
- Bu esprili diyalog, komisyonda gülüşmelere neden oldu.
Meclis'te gülümseten anlar...
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi görüşmeleri başladı.
GÜLÜMSETEN ANLAR YAŞANDI
AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan Komisyon'da, CHP Grubu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak arasında güldüren anlar yaşandı.
CHP KIRMIZI KART GÖSTERDİ
Komisyon salonuna girdikten sonra milletvekilleri ile selamlaşmak için muhalefet sıralarına gelen Bakan Bak'a CHP Grubu, "kırmızı kart" göstererek protesto etti.
CHP Komisyon Sözcüsü Veli Ağbaba, "Sayın Bakan size kırmızı kartımızı gösteriyoruz." dedi.
"VAR'DAN DÖNER"
Bunun üzerine Bakan Bak, CHP Grubu'na "VAR'dan döner, millet size kırmızı kart gösterdi." şeklinde cevap verdi.
GÜLÜŞMELER YAŞANDI
O anlar salonda gülüşmelere sebep oldu.
Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesinin yanı sıra Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın Sayıştay raporu görüşülecek.