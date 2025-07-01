CHP Kurultay Davası'nda gelişme: Ağır Ceza Mahkemesi görevsizlik kararını kaldırdı

Türkiye siyaset tarihinde önemli bir dava dün görüldü..

4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarıyla başlayan davada, 3'üncü celse sonrası dava, 8 Eylül tarihine ertelendi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 28. Olağan Kurultayı'na ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında açılan davada da bugün önemli bir gelişme yaşandı.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği görevsizlik kararı, Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kaldırıldı.

CHP KURULTAYINA İLİŞKİN DAVA AÇILMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, CHP Kurultayı'na ilişkin bazı şüpheliler hakkında, Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesine muhalefet ettikleri gerekçesiyle yargılanmaları amacıyla dava açıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, görevsizlik kararı veren 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararının, 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 30 Haziran 2025 tarihli kararıyla kaldırıldığı belirtildi.

"GÖREVSİZLİK KARARI KALDIRILMIŞTIR"

Başsavcılıktan yapılan duyuruda, sürece ilişkin şu ifadeye yer verildi: