CHP, kurultay sürecini başlatma kararı aldı Kemal Kılıçdaroğlu 12'nci yenilgisinin ardından kurultay kararı aldı. MYK üyelerinin istifasını kabul eden Kılıçdaroğlu, kendisi istifa etmeyince gözler kurultaya çevrildi. Ancak CHP'deki delege sistemi muhalefet liderinin koltuğunu korumaya yetecek nitelikte.

ensonhaber.com 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde sandıklardan çıkan sonuçlar muhalefette dengeleri bozdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,18 oy alırken, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47,82 oy aldı. Bu sonuçların ardından CHP içerisinde değişim sesleri yükselmeye başladı. Gözler ise CHP'nin bugünkü kritik toplantısına çevrildi. Parti Meclisi (PM), Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplandı. Kurultay süreci başlıyor 5 saat süren toplantıdan ise 'kurultay' kararı çıktı. Toplantıda 38'inci Olağan Kurultay takviminin başlatılması kararı alındı. İl ve ilçe kongrelerinin sürecinin başlanması beklenirken, kurultayın kesin tarihi ise önümüzdeki günlerde açıklanacak. Delege sistemi Kılıçdaroğlu'nun kontrolünde Karar kurultay sürecinin başlaması yönünde olsa da sonucun değişmesi beklenmiyor. Bunun nedeni ise delege sistemi. Kılıçdaroğlu, CHP'yi göreve geldiğinde neredeyse tasnif etti. Kendisine destek olanlar, delege olarak geçiyor. Haliyle, başkasının seçilme ihtimali de düşüyor.