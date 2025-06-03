CHP kurultayı soruşturmasında Ekrem İmamoğlu ve 11 kişi için hapis talebi

AA & Ensonhaber

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kasım 2023'te yapılan 38'inci olağan kurultayına ilişkin iddialarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 10 Şubat'ta soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında bazı delegelerin ve parti mensuplarının ifadelerine başvuruldu.

Sona gelinen soruşturmada iddianame tamamlandı.

İddianamede eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'mağdur', eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a 'müşteki' sıfatıyla yer verildi.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile Baki Aydöner, Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçaslan, Metin Güzelkaya, Özgen Nama, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş hakkında Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesinde yer alan oylamaya hile karıştırma suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası istendi.

DELEGELERE PARA VERİLDİĞİ İDDİASI

'Divan Başkanı' olarak görev yaptığı kurultayda İmamoğlu'nun organizesinde diğer şüphelilerin de iştirak halinde hareket ettiği belirtildi.

Şüphelilerin birlikte hareket ederek atılı suçu işlediklerine işaret edilen iddianamede şu ifadelere yer verildi:

4-5 Kasım 2023 tarihinde Ankara Spor Salonu'nda yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayı'nda oy kullanan bir kısım delegeye para verdikleri, bir kısmına değişik il ve ilçelerde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği adaylığı teklif ve taahhüt ettikleri, bir kısım delege ve yakınlarını CHP'li belediyeler ile bu belediyelere bağlı şirket ve iştiraklerinde işe yerleştirdikleri, bir kısım delege ve yakınlarına çok sayıda market alışveriş kartları dağıttıkları, kurultayda oy kullanan bu delegelerden kullandıkları oyların fotoğrafını cep telefonlarıyla çekerek kendilerine göndermelerini istedikleri, kurultay salonunda 1. tur oylama sonucunda 2. tur oylamaya geçilmesini geciktirerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekildiğine yönelik gerçeğe aykırı açıklamalarda bulundukları, bu şekilde kurultay delegelerinin iradelerini fesada uğratarak, genel başkan adayı Özgür Özel'in genel başkanlık seçimini kazanmasına yönelik faaliyet yaptıkları belirtilmiştir.

ÖZEL'İ DESTEKLEMELERİ İÇİN MENFAATLER VERİLDİĞİ KAYDEDİLDİ

Başsavcılığın iddianamesinde kurultay süreci ve sonrasında bir kısım sosyal medya hesaplarında, bazı yazılı ve görsel medya organlarında, kurultay sırasında Kılıçdaroğlu'nu destekleyen delegelerin Özel'i desteklemeleri için birtakım menfaatler verildiği ve bazı vaatlerde bulunulduğu, söz konusu iddiaların partililerce gündeme getirildiği kaydedildi.

Söz konusu iddialar üzerine bazı milletvekilleri hakkında da soruşturma yürütüldüğü aktarılan iddianamede bu soruşturmanın ise mevcut dosyadan tefrik edildiği aktarıldı.