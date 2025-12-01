CHP kurultayında güç savaşı: İmamoğlu'na yakın isimler çizik yedi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ankara Spor Salonu'nda "Şimdi İktidar Zamanı" sloganıyla toplanan CHP'nin 39. Olağan Kurultayı tamamlandı.

Özgür Özel'in tek aday girdiği seçimden yeniden genel başkan olarak çıktığı kurultayda parti yönetimi de belirlendi.

Buna göre 80 kişilik Parti Meclisi (PM) ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri belli oldu.

ÖZEL'İN LİSTESİ FİRESİZ SEÇİLDİ

Özgür Özel'in seçimler öncesi yayınladığı 70 kişilik anahtar listesinin tamamı delegeden onay aldı.

Özel tarafından hazırlanan anahtar listede, önceki PM'de bulunan Yalçın Görgöz, Ali Haydar Hakverdi, Ali Haydar Fırat, Baran Bozoğlu, Berna Özgül, Semra Dinçer, Berkay Gezgin, Niyazi Şen, Özgür Ceylan, Hikmet Yalım Halıcı, Şengül Yeşildal ve Mehmet Alkın Denizaslanı olmak üzere 12 isim yer almadı.

İMAMOĞLU'NA YAKIN İSİMLERE ÇİZİK

Çizik yiyen isimler arasında en çok dikkat çeken isim ise Berkay Gezgin oldu.

Ekrem İmamoğlu'nun 'Her şey çok güzel olacak' sloganının kaynağı olarak bilinen ve parti içinde bu özelliği ile tanınan Gezgin'in liste dışı kalması İmamoğlu-Özel arasındaki güç savaşı olarak yorumlandı.

ÜYE SAYISINI ARTIRARAK İMAMOĞLU'NUN ETKİSİNİ KIRMAYA ÇALIŞTI

Diğer yandan kurultayın ilk gününde yapılan tüzük değişikliği ile 60 kişilik Parti Meclisi üye sayısı 80'e çıkarıldı. Özel'in bu hamle ile listede yer alan İmamoğlu'na yakın isimlerin etkisini sayısal azınlıkta bırakma isteği olarak yorumlandı.

İmamoğlu'nun etkisi kırılmaya çalışılsa da bazı isimler gelecek tepkilerden korkulması sebebiyle listeye alındı.

ADI İDDİANAMEDE GEÇEN İSMİ LİSTEYE ALDI

Onlardan biri yolsuzluk şüphelisi' olarak iddianamelerde adı geçen ve İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Baki Aydöner oldu.

GELECEK VE DEVA'DAN TRANSFERLER: PARTİ SAĞA KAYDI

Özgür Özel, 32 yeni ismi ekibine dahil ederken DEVA Partisi'nden istifa eden Evrim Rızvanoğlu, eski İYİ Partili Bahadır Erdem, eski Demokrat Partili Salih Uzun ve eski Gelecek Partililer Serkan Özcan ile Kerim Rota dikkat çekti.

Özel'in bu seçimleri parti içinde 'CHP sağa kaydı' yorumlarına neden oldu.