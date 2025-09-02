CHP MYK Özgür Özel başkanlığında olağanüstü toplandı

CHP'deki dalgalanma sonrası MYK'dan olağanüstü toplantı kararı...

Mahkeme, 8 Ekim 2023’te yapılan İstanbul kongresine dair davada, Özgür Çelik ve yönetimini görevden aldı; 196 delegeyi tedbiren uzaklaştırarak kongre sürecini durdurdu.

Mahkeme kararının yankıları sürerken Cumhuriyet Halk Partisi'nden yeni bir adım geldi.

CHP MYK OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

Yaşanan gelişmede, CHP olağanüstü toplantı kararı aldı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK), Özgür Özel başkanlığında saat 17.00'de CHP Genel Merkezi'nde olağanüstü toplanacağı bildirildi.

CHP MYK toplantısı geçtiğimiz dakikalarda başladı.

NE OLMUŞTU

8 Ekim 2023’te yapılan İstanbul kongresine dair davada, mahkeme dikkat çeken bir karara imza atmış ve Özgür Çelik ve yönetimini görevden almıştı.

Ayrıca mahkeme, 196 delegeyi tedbiren uzaklaştırarak kongre sürecini durdurmuştu.

KAYYUM OLARAK GÜRSEL TEKİN ATANDI

İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz,Erkan Narsap heyeti görevlendirildiği öğrenilmişti.

Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'den ilk açıklama gelmiş ve Tekin, yaptığı açıklamada görevi kabul edeceğini söylemişti.

KEMAL KILIÇDAROĞLU GERİ Mİ DÖNÜYOR

CHP İstanbul İl Kongresinin iptal edilmesiyle birlikte Özgür Özel’in genel başkanlığa seçildiği kurultay yeniden gündeme geldi.

Kurultaya büyük etki gösteren İstanbul delegelerinin, şaibeli durumu tescillenmesi üzerine kurultayın iptal edilip edilemeyeceği merak konusu.

Hukukçular, İstanbul delegelerinin şaibeli duruma düşmesinin tescillenmesiyle birlikte kurultayın da iptal edilmesini güçlü bir ihtimal olarak görüyor.



