CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma

CHP'de sular durulmuyor...

Yolsuzluk operasyonları sürerken hem CHP İstanbul İl Kongresi seçimi hem de 38. Olağan Kurultayı için açılan soruşturmalar sürüyor.

4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarıyla başlayan dava, 3'üncü celse sonrası 8 Eylül tarihine ertelenmişti.

Gelen son dakika gelişmesinde ise CHP İstanbul İl Kongresi seçimine hile karıştırıldığı ve seçim kanununa muhalefet edildiği iddialarına ilişkin Özgür Çelik, ifade verecek.

İFADESİ ALINACAK

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı seçiminde menfaat karşılığı seçime hile karıştırıldığı iddialarını içeren ihbarlara ilişkin aralarında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de bulunduğu şüpheliler hakkında, ifadelerinin alınmasına yönelik emniyete talimat verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

"SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza intikal eden ve 2023 yılı Ekim ayında gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı seçiminde menfaat karşılığı seçime hile karıştırıldığı iddialarını içeren ihbarlara ilişkin aralarında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl başkanı Özgür ÇELİK'in de bulunduğu Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan 2025/53885 soruşturma numaralı dosya kapsamında, şüpheliler hakkında 08/07/2025 tarihinde ifadelerinin alınmalarına yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine gerekli talimatlar verilmiş olup, bu kapsamda soruşturma devam etmektedir.

SORUŞTURMA AYLAR ÖNCE BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Başsavcılığı tarafından, CHP İstanbul İl Kongresi seçimiyle ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti..

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son dönem CHP İstanbul İl kongresi seçimine hile karıştırıldığı ve seçim kanununa muhalefet edildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatmıştı.