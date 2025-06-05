CHP şaibeli kurultay iddianamesi ağır cezada

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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın şaibeli olduğuna ilişkin iddialarla yargı süreci devam ediyor.

Ankara Başsavcılığı, Özgür Özel'in genel başkan seçildiği CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmasını tamamladı.

Başsavcılık tarafından soruşturmaya ilişkin hazırlanan iddianame, geçtiğimiz günlerde Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İDDİANAME AĞIR CEZADA

Şaibeli kurultaya ilişkin dikkat çeken bir son dakika gelişmesi yaşandı.

İddianame, 'Rüşvet' suçunu oluşturması nedeniyle görevsizlik kararı verilerek, ağır ceza mahkemesine gönderildi.

3'ER YIL HAPİS CEZALARI İSTENİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin aralarında yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu 12 şüpheli hakkında Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesinde düzenlenen "oylamaya hile karıştırma" suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianamede, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, partinin 38. Olağan Kurultayı'nda "divan başkanı" olarak görev yaptığı, İmamoğlu'nun organizesinde diğer sanıkların da iştirak halinde hareket ettiği belirtiliyor.

DETAYLAR

Şüphelilerin birlikte hareket ederek atılı suçu işlediklerine işaret edilen iddianamede, şunlar yer alıyor:

"4-5 Kasım 2023 tarihinde Ankara Spor Salonu'nda yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayı'nda oy kullanan bir kısım kurultay delegelerine, genel başkan adayı Özgür Özel lehine oy kullanmaları için; bir kısım delegeye para verdikleri, bir kısmına değişik il ve ilçelerde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği adaylığı teklif ve taahhüt ettikleri, bir kısım delege ve yakınlarını CHP'li belediyeler ile bu belediyelere bağlı şirket ve iştiraklerinde işe yerleştirdikleri, bir kısım delege ve yakınlarına çok sayıda market alışveriş kartları dağıttıkları, kurultayda oy kullanan bu delegelerden kullandıkları oyların fotoğrafını cep telefonlarıyla çekerek kendilerine göndermelerini istedikleri, kurultay salonunda 1. tur oylama sonucunda 2. tur oylamaya geçilmesini geciktirerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekildiğine yönelik gerçeğe aykırı açıklamalarda bulundukları, bu şekilde kurultay delegelerinin iradelerini fesada uğratarak, genel başkan adayı Özgür Özel'in genel başkanlık seçimini kazanmasına yönelik faaliyet yaptıkları anlaşılmıştır."

"ÖZEL'İ DESTEKLEMELERİ İÇİN BİRTAKIM MENFAATLER VERİLDİ"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, soruşturmanın, kurultay sürecinde ve sonrasında bir kısım sosyal medya hesaplarında ve bazı yazılı ve görsel medya organlarında; CHP'nin 38. Olağan Kurultayı sırasında Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen delegelerin Özgür Özel'i desteklemeleri için birtakım menfaatler verildiği ve bazı vaatlerde bulunulduğunun bizzat CHP delegeleri parti meclis üyeleri ve partililerce dile getirilmesi üzerine başlatıldığı belirtildi.