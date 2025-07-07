CHP tüm belediye başkanlarını Ankara'ya çağırdı CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sürerken, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) tüm belediye başkanlarını 10 Temmuz Perşembe günü Ankara'ya çağırdığı öğrenildi.