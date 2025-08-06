CHP, yeni Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu'ndan rahatsız oldu

Yılın en önemli toplantılarından birisi olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan YAŞ toplantısı, dün gerçekleştirildi.

Toplantı sonrası da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararlar açıklandı.

2,5 saat süren toplantı sonrası alınan karar İletişim Başkanlığı'nın X hesabı üzerinden duyuruldu.

GENELKURMAY BAŞKANI DEĞİŞTİ

Alınan kararlara göre, Selçuk Bayraktaroğlu, Metin Gürak'ın yerine Genelkurmay Başkanı olarak atandı.

ALİ MAHİR'İN HOŞUNA GİTMEDİ

Selçuk Bayraktaroğlu'nun Genelkurmay Başkanı olarak göreve getirilmesi Ali Mahir Başarır'ı rahatsız etti.

"Kara Kuvvetleri Komutanı olarak; Atatürkçü teğmenler ve komutanların ihraç kararını onaylarken kalemi titremeyen isim, artık Genelkurmay Başkanı..." diyen Başarır, rahatsızlığını X üzerinden gösterdi.

NE OLMUŞTU?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Kuvvetleri Harp Okulu'nda Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve beraberinde heyetin alandan ayrıldıktan sonra dönem birincisi Teğmen Ebru Eroğlu ve bir grup teğmenin kılıçları çektirerek 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi sonrasında kaldırılan darbeci korsan yemini okudu.

Teğmenler törende "And içeriz ki, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin, bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, Yüce Türk Ulusu'nun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak, kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır.

Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız, şerefimizle doğduk şerefimizle yaşayacak ve şerefimizle öleceğiz" sözleriyle kılıç çekerek 28 Şubat zihniyetini canlandırmaya çalıştı.

ERDOĞAN: BU KILIÇLARI KİME ÇEKİYORSUNUZ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz?

Şimdi bunlarla ilgili olarak da gerekli bütün şu anda araştırmalar, hepsi yapılıyor ve oradaki birkaç tane kendini bilmez bunlar da evelallah temizlenecek" diyerek duruma tepki göstermişti.