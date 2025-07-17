CHP'de 39. Olağan Kurultay takvimi başlıyor

CHP'de kurultay sürecine giriyor..

CHP'den yapılan açıklamaya göre, 14 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu toplantısında partinin olağan işleyişi gereğince ilçe kongresi delege seçimleri ile ilçe ve il kongreleri takvimi süreci başladı.

DELEGE SEÇİMLERİ 13 AĞUSTOS'TA

Bu kapsamda ilçe kongresi delege seçimleri 13 Ağustos'ta başlayacak.

SÜREÇ 5 KASIM'DA TAMAMLANACAK

Açıklamada, ilçe kongrelerinin 13 Eylül'de, il kongrelerinin ise 5 Ekim'de başlayacağı, sürecin 5 Kasım'da tamamlanacağı ifade edildi.

ŞAİBELİ KURULTAY DAVASI 15 EYLÜL'E ERTELENMİŞTİ

Öte yandan CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda “para karşılığı oy kullandırıldığı” iddialarıyla açılan ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun partinin tekrar başına geçmesini sağlayacak mutlak butlan kararının beklendiği dava, 8 Eylül’den 15 Eylül tarihine alınmıştı..