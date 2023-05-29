CHP'de bakanlık hayali ile TBMM dışında kalan isimler Şişirme anketlerle iktidar hayalleri kuran çok sayıda CHP'li yönetici, hem iktidardan oldu hem de bakan olma hevesiyle milletvekili adayı olmayarak Meclis dışında kaldı.

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Uzun seçim maratonunu geride bıraktık.

Heyecan dolu süreçte Türkiye ilk kez 2 turlu bir seçim yaptı.

14 Mayıs'ta parlamento ve cumhurbaşkanlığı oylaması yapıldı.

CHP, uzun süredir kurduğu iktidar hayallerinin suya düşmesi ile 14 Mayıs'ta ilk yenilgisini aldı.

Cumhur İttifakı, açık ara farkla TBMM'de çoğunluğu elde etti.

İkinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimini de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyük bir destekle kazandı.

Seçimin her iki turda da kazananı Cumhur İttifakı olurken akıllara, iktidar hayalleri kuran, bakanlık planları yapan CHP'li yöneticiler geldi.

CHP'de bakanlık hayali ile Meclis'e giremeyenler

Şişirme anketlerle iktidar olacaklarına inanan, yüzde 70 ile seçimi kazanacaklarını söyleyen birçok CHP'li milletvekili adayı olmadı.

Ekonomiden, İçişleri'ne kadar birçok bakanlık için ismi geçen Seyit Torun, Selin Sayek Böke, Bülent Kuşoğlu, Ahmet Akın, Engin Özkoç, Muharrem Erkek ve Aylin Nazlıaka Meclis'e giremedi.

Bu isimlerin yerine DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Partili vekiller TBMM'ye girdi.