CHP'de basın açıklaması yapılan alan düzenlendi, Atatürk fotoğrafı kaldırıldı

Cumhuriyet Halk Partisi, son zamanlarda hem kurultay davası hem de yolsuzluk operasyonlarıyla gündeme geliyor.

Hem yolsuzluk operasyonları hem de kurultayda yapılan "şaibeler" sonrası CHP, şimdi yeni bir konuyla gündemde.

ATATÜRK FOTOĞRAFI KALDIRILDI

CHP'nin basın toplantılarını düzenlediği alanın arka fonunda yeniliğe gidildi.

Uzun zamandır mavi fon ve Atatürk'ün fotoğrafının kullanıldığı mavi fon, kısa süre önce kaldırıldı.

YENİ FON KIRMIZI

Atatürk'ün yer aldığı mavi fon yerine, kırmızı bir fon kullanıldı. Bu fonda sadece CHP'nin altı okunun yer aldığı görüldü.

Kısa süre içerisinde sosyal medyada dolaşıma giren kareler, CHP'nin kendi seçmeninden de bir hayli tepki aldı.

CHP Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, partisinin genel merkezinde basın toplantısında yeni fonun arkasında konuştu.