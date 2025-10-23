CHP’de kurultay davası yarın görülecek: Gazeteci Hacı Yakışıklı'dan “Whataboutism Sendromu” analizi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda “şaibe olduğu” iddiasıyla açılan davanın altıncı duruşması 24 Ekim Cuma görülecek.

CHP yönetimi, bir yandan dava sürecini takip ederken diğer yandan 39’uncu Olağan Kurultay’ın hazırlıklarını sürdürüyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, 39. Olağan Kurultay’ın 28-30 Kasım tarihlerinde Ankara Arena Spor Salonu’nda yapılacağını açıkladı.

HACI YAKIŞIKLI'DAN "WHATABOUTİSM" ANALİZİ

Öte yandan, CNN Türk’te Hande Fırat’ın sunduğu Gece Görüşü programında bu akşam gündem, yarınki kurultay davası.

Programda, gazeteci Hacı Yakışıklı’nın CHP’lilere yönelik “Whataboutism Sendromu” analizi dikkat çekti.

Yakışıklı, programda şu ifadeleri kullandı:

“Whataboutism sendromu", yani "Ben yaptım ama sen de yaptın mı?" sendromudur.



İsmail Dükel, "Hep CHP yargılanıyor, neden AK Partililer yargılanmıyor?" dedi. Ama mesele şu; siz hesap verdiniz mi? Bir hata yapıldığında "Sizde de var" deniliyor. Oysa CHP, "Biz tertemiz ilerleyeceğiz" demiyor mu?”

Gazeteci İsmail Dükel ise Yakışıklı’ya yanıtında şu değerlendirmeyi yaptı:

Hacı, sana katılıyorum, çok haklısın. Ama diyorum ki herkes temiz olsun ya da kim kirliyse ortaya çıksın. Bütün kirliler çıksın.

"SİZ İSTİYORSUNUZ Kİ SAVCI DAVAYI CHP LEHİNE KABUL ETMESİN"

Yakışıklı, tartışmanın devamında CHP içinden açılan davaya da değinerek, “Davayı açanlar CHP’liler. Siz istiyorsunuz ki savcı bu davayı CHP lehine hiç kabul etmesin. Gelen CHP’liler ‘Bizim davamızı neden kabul etmiyorsunuz?’ demeyecek mi?” ifadelerini kullandı.