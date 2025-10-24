CHP'den "casusluk" operasyonuna ilişkin açıklama geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rüşvet ve yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında, bu kez casusluktan soruşturma başlatıldı.

Yeni soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında da “casusluk” ve “çıkar amaçlı suç örgütü” suçlamalarıyla işlem başlatıldı.

Soruşturmanın ardından da CHP kanadından peş peşe açıklamalar geldi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, ilk açıklamayı yapan isimlerden oldu.

Yücel, şunları ifade etti:

"ŞİRAZESİ KAYMIŞ"

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında casusluk soruşturması başlatmak, bu soruşturma kapsamında gazeteci Merdan Yanardağ'ı yine bir şafak operasyonu ile gözaltına almak, iktidarın kaybetme korkusunun ne boyuta ulaştığının göstergesidir. Şirazesi kaymış bu sistemden ne hukuk beklenir ne de adalet..."

"DEMOKRASİYE OPERASYON"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de şunları ifade etti:

Halkın oylarıyla dört kez seçilmiş bir Cumhurbaşkanı adayı, halkın haber alma hakkı için bedel ödemiş bir gazeteci ve o adayın halkla buluşmasını sağlayan bir siyasal iletişimci…



Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan, aynı dosyada “casusluk” suçlamasıyla anılıyor.



Bunu adını koyarak söyleyelim, iktidar, artık iktidarı almayı suç haline getirme aşamasına geçti.



Sandığı bir tehdit, seçimi bir darbe, halk iradesini bir “ele geçirme planı” olarak göstermeye çalışıyor.



Bu, demokrasiyi rejim dışına itme operasyonudur.



İktidar, kendisini “değiştirilemez” ilan ederken, alternatifini “tehlike” olarak kodluyor.



Ve bu otoriterliğin son evresidir.

"BU ANLAYIŞLA ÜLKE YÖNETİLMEZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ise X hesabından şunları yazdı: