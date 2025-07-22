CHP'den 'İklim Kanunu' adımı: İptali için AYM'ye başvuru yapıldı

TBMM Genel Kurulu'nda 2 Temmuz'da kabul edilerek yasalaşan İklim Kanunu ile iklim değişikliğiyle mücadelede temel ilkeler belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan ve yeşil büyüme vizyonu ile net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda iklim değişikliğiyle mücadeleyi amaçlayan Kanun, iklim değişikliği ile mücadelede esas olan sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliğine uyum faaliyetlerini, planlama ve uygulama araçlarını, gelirleri, izin ve denetim ile bunlara ilişkin yasal ve kurumsal çerçevenin usul ve esaslarını kapsıyor.

CHP'DEN İKLİM KANUNU'NUN İPTALİ İÇİN AYM'YE BAŞVURU

CHP'den İklim Kanunu'na ilişkin karşı bir hamle geldi...

Yaşanan gelişmede CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın, 7548, 7549, 7551 (Cumhurbaşkanına Rektör atama yetkisi tanıyan ve belediyelerden yurt açma yetkisini alan kanun), 7550 (10'uncu Yargı Paketi), 7552 (İklim Kanunu) sayılı kanunlar ile 186 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne ilişkin AYM'ye başvuruda bulunduğu öğrenildi.

CHP'Lİ GÜNAYDIN 'İPTAL' BAŞVURUSU SONRASI KONUŞTU

Günaydın, söz konusu kanunlardaki bazı düzenlemelerin yürürlüklerinin durdurulması ve iptalleri istemli dilekçeyi sundu.

Gökhan Günaydın, partililerle Yüksek Mahkeme'ye yaptıkları başvurunun ardından açıklamada bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 21 Temmuz Pazartesi günü tatile girdiğini anımsatan Günaydın, CHP grubu olarak bir tatil ortamı içerisinde olmayacaklarını dile getirdi.

"İKLİM KANUNU'NUN TÜM MADDELERİNİN İPTALİ İÇİN BURADAYIZ"

Günaydın, bazı yasal düzenlemeleri kamu yararına aykırı olarak gördüklerini, bu düzenlemeleri ise süresi içerisinde Anayasa Mahkemesi'ne taşımaya devam edeceklerini ifade ederek, şunları kaydetti: