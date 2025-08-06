CHP'li Abdurrahman Tutdere'den Çevre Bakanlığı'na teşekkür

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında "ev hapsi" adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasının ardından belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere göreve iade edildi.

Göreve başlayan Tutdere’nin ilk durağı, kentin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Havşeri İsale Hattı oldu.

Çalışmaları yerinde inceleyen Tutdere, şehrin temel ihtiyaçlarını karşılayacak projelerde hiçbir aksamanın yaşanmaması için titizlikle takipte olduklarını vurguladı.

Tutdere, çalışmalara destek veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na da teşekkür etti.

CHP'li Başkan şunları söyledi:

"İŞİMİZİN BAŞINDAYIZ"

"Bugün Mestan köyündeyiz. Adıyaman'a su arzını sağlayan Havşeri İsale Hattı’nda özellikle 6 Şubat depremlerinin yarattığı büyük tahribatı ortadan kaldırmak adına Adıyaman Belediyesi, Emlak Konut'un desteği ile yaklaşık 5 buçuk kilometrelik hattı yeniledi.

Bugün de deplase işlemleri gerçekleştirilecek. Biz de göreve başlar başlamaz ayağımızın tozuyla buraya geldik.

Kısa süre içerisinde deplase işlemleri tamamlanacak ve Adıyamanımıza içme suyu arzını sağlayacağız.

İşimizden ve halkımızdan hiç kopmadık. Bugün de çalışanlarımızla beraber işimizin başındayız.

ÇEVRE BAKANLIĞI'NA TEŞEKKÜR

Havşeri İsale Hattı’ndaki çalışmalarda halkımıza ve belediyemize destek olan Emlak Konut'a Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na teşekkür ediyoruz.

Dayanışma ve kurumlar arası güçlü iş birliği ile bu sorunları aşacağız."

Tutdere, ilk deplase bağlantısındaki incelemelerinin ardından belediye ve Emlak Konut personeli ile birlikte kahvaltı etti.