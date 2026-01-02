CHP'li Avcılar Belediyesi'nin alkol ihalesi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye yeni yıla CHP skandalı ile başlıyor...

Her fırsatta hükümet tarafından engellendiklerini iddia eden, yeterli bütçe olmadığından yakınan CHP'li belediyelerin 'yoksulluk' söylemleri artarak devam ediyor.

'İnsanlar aç' diyerek art arda ucuz yemek satılan lokantalar açan CHP'li belediyelerin, bütçelerini nereye harcadıkları ortaya çıktı: Alkole...

43 BİN ŞİŞE ALKOL İHALESİ

Bu kapsamda CHP'li Avcılar Belediyesi'nin kamuoyuna yansıyan alkol ihalesi, yılın ilk skandalı oldu.

Avcılar Belediyesi, 2026 yılı gıda ve içecek malzemeleri ihalesi ilan etti. İhale ile 43 bin alkollü içecek alınması öngörülüyor.

ALINACAK İÇKİLERİN LİSTESİ

Buna göre alınacak alkollerin listesi şu şekilde;

- 860 şişe viski

- 6000 şişe rakı

- 20 şişe vodka

- 20 şişe cin

- 20 şişe tekila

- 400 şişe kırmızı şarap

- 400 şişe beyaz şarap

- 200 şişe roze şarap

- 35.000 şişe bira

- 20 şişe likör

- 20 şişe rom

VİSKİLER 12 YILLIK OLACAK

İhalede alınacak viskilerin 12 yıllık olması için özel madde dikkat çekerken ihale, 19 Ocak'ta gerçekleşecek.