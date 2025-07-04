CHP'li başkan için paylaştığı karikatür yüzünden ceza almıştı: Leman'ı savunanlara tepki gösterdi

Leman dergisinde yayınlanan karikatüre yönelik tepkiler sürüyor...

İstanbul merkezli faaliyet gösteren Leman dergisinin 26 Haziran tarihli sayısında, Hazreti Muhammed'i (s.a.v) hedef alan bir karikatür yayınladı.

Karikatüre yönelik tepkiler çığ gibi büyümesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, karikatüristin de aralarında olduğu 4 dergi çalışanı, din değerleri aşağılama suçundan tutuklandı.

ÖZGÜR ÖZEL DERGİYE DESTEK ÇIKTI

Bu süreçte siyasilerin çoğu ve vatandaşlar, Peygamber Efendimizi (s.a.v) hedef alan bu dergiye yönelik tepkilerini dile getirirken, CHP'liler farklı bir tutum sergiledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sözde mizah dergisi Leman’a sahip çıkarak, "Hz. Muhammed'e (s.a.v) saygısızlığa da izin vermem ama yapılmamış bir saygısızlık üzerinden yapılan lince de izin vermem." diye konuştu.

DİNİ AŞAĞILAMAYI 'İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ' DİYE NİTELEDİLER

Önceki gün Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Meclis Üyesi Atilay Dalgıç da, Leman'ın bu çirkin karikatürü paylaşmasını ‘İfade özgürlüğü' olarak tanımladı.

CHP'li siyasetçi ve seçmenlerin bu konuda Leman'a destek veren yorumları birçok çevrede büyük tepki gördü.

PAYLAŞTIĞI KARİKATÜR YÜZÜNDEN HAPİS CEZASI ALDI

Bunun üzerine, Eskişehir'de 2009 yılında Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in karikatürünü sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle 11 ay hapis cezası alan öğrenci gündeme geldi.

Eskişehir'de 2009 yılında Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Erdem Büyük, 29 Mart 2009 seçimlerinin ardından o zaman Demokratik Sol Partili (DSP) Belediye Başkanı, şu an ise CHP'li olan Prof. Dr. Büyükerşen ile ilgili eline geçen bir karikatürü Facebook üzerinden arkadaşlarıyla paylaştı.

22 YAŞINDA 11 AY HAPİS CEZASI ALDI

Üniversite öğrencisi, paylaşmanın ardından şikayet üzerine polis ekiplerince bilgisayarının IP numaraları tespit edilerek evinde gözaltına alındı. Emniyette ifadesinin ardından serbest bırakılsa da Büyük hakkında dava açıldı.

Eskişehir 4. Sulh Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Büyük, o zamanki Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile ilgili çizilen karikatüre sosyal medya hesabında yer verdiği gerekçesiyle 22 yaşında 11 ay hapse mahkum edildi.

"BURAYA HAVUZ, BURAYA HEYKEL"

Çizilen karikatürde, yağmur sonrası yaşanan sel sebebi ile bir adaya iç çamaşırları ile sığınan Büyükerşen ve çevresi çöpler içinde olan bir ortam yer alıyor. Soytarı olarak çizilen karakter "Vay be! Avrupa kentinde demek ki altyapı böyle çözülüyor… Oh beee. Bırak şimdi çamur mamur da su gelir güldür güldür",; eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ise, "Sus biraz küçük Ershen şimdi sırası mı! Rahat bırak beni hayallerimle ne diyordum buraya havuz, buraya heykel." diyor.

"CHP'LİLER O ZAMAN BUNUN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ OLMADIĞINI SAVUNDULAR"

Erdem Büyük, o gün yaşanılanları anlattı.

Büyük, "Karikatürde Eskişehir'in yağmur yağdığındaki halini resmetmiş burada karikatürist arkadaş. Yağmur yağdığı zaman heykeller sular altında kalıyor. Herhangi hakaret içeren bir şey yok. Böyle bir tasvir yapmış karikatürist arkadaş. Arkadaşımın çizmiş olduğu bir karikatürü ben paylaştım. Eskişehir'in o zamanlar yağmur yağdığında sular altında kalan heykelleri ve altyapı yetersizliğini anlatan bir karikatürdü. Çok hoşumuza gitmişti. Bunu paylaştığım için bir gün akşam vakti evimize polis geldi. Beni gözaltına aldılar, bilgisayarıma el koydular. Bunun da Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in şikâyeti sonucu olduğunu söylediler.

Nihayetinde dava açıldı yargılandık. Bir karikatür yüzünden 11 ay hapis cezası aldım, ardından tabii sicilim temiz olduğu için bu ceza ertelendi. Kendini demokrat olarak nitelendiren Yılmaz Büyükerşen, karikatür için öğrenciyi şikâyette bulundu. CHP'liler o zaman tabii ki o zaman bize karşı durdular. Bunun ifade özgürlüğü olmadığını savundular, hakaret olduğunu söylediler. O zaman böyle bir şey yaşadık. Ben çizmedim, sadece paylaştım çok da doğruları anlatıyordu. Şu anda hâlâ Eskişehir'de devam eden altyapı sorunu var. Yağmur yağdığı zaman Eskişehir'de bazı sokaklar girilmez halde geliyor, trafik felç oluyor. Sadece bunu anlatan bir karikatürdü. Öğrenciydik nihayetinde masumane bir paylaşımdı bu o zamanlar." dedi.

CHP'LİLERİN TAVRINA TEPKİ GÖSTERDİ: BANA VERİLEN CEZA NEYDİ

Son günlerde tartışmaya neden olan Leman dergisinde bulunan karikatür olayına değinen Büyük, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Leman dergisinin yapmış olduğu bu karikatür, Peygamberimize yapılan hakaret, ifade özgürlüğü olarak servis edilmeye çalışılıyor. Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. Hiçbir Müslüman da kabul etmez böyle bir şeyi. Eğer bu ifade özgürlüğüyse, bana 2010 yılında verilen ceza neydi? Bunlar birbiriyle çelişmektedir. Bunlar işlerine geldiği gibi değerlendiriyorlar. Bu durumları yani birilerine şirin görünmek için yapıyorlar bu şeyleri. Müslüman bir ülkede yaşıyoruz, dini değerlerimiz var, her Müslüman gibi buna da karşı duruyoruz. Peygamberimiz tasvir edilemez, bizim dünya üzerinde en değer verdiğimiz kişidir, hassas noktamızdır bu kesinlikle."