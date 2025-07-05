CHP'li belediyelere "yolsuzluk" operasyonunda Halk TV'de müzikli yayınlar

Belediyelerde yolsuzluğa geçit verilmiyor.

"Aziz İhsan Aktaş suç örgütü"ne yönelik soruşturma giderek büyüyor.

Bu kapsamda sabah saatlerinde Antalya, Adana ile Adıyaman Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.

TEK TEK GÖZALTINA ALINDILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek gözaltına alındı.

HALK TV'NİN GÜNDEMİ BAŞKA

CHP'li belediye başkanlarının gözaltına alındığı sırada Halk TV'de, "Görkemli Hatıralar" programı yayındaydı.

Programda belediyelere yapılan operasyonlar değil, canlı müzik vardı.

Halk TV'nin sabah saatlerinde CHP'li belediyelere yapılan yolsuzluk operasyonunun pek önemli olmadığı görüldü...