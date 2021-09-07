Euro
9.8276
-0.08%
Dolar
8.2729
-0.04%
Altın
484.29
-0.24%
Borsa
1.475
0%
Bitcoin
435.398
1.97%
EXEN Coin
25.16
0.23%
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C
    CHP'li Bilecik Belediyesi'nden Şeyh Edebali heykeli ve Kayı Anıtı

    CHP'li Bilecik Belediyesi'nden Şeyh Edebali heykeli ve Kayı Anıtı

    CHP'li Bilecik Belediyesi tarafından 11 tonluk Bilecik mermerinden yaptırılan Şeyh Edebali heykeli ve Kayı Anıtı'nın açılışı törenle gerçekleştirildi.
    • İHA
    • 07.09.2021 - 09:15
    • Güncelleme : 07.09.2021 - 09:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    CHP'li belediyelerden yeni bir heykel hizmeti daha...

    Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi önünde bulunan Kayı Anıtı, geçtiğimiz aylarda Bilecik Belediyesi tarafından altyapı çalışmaları kapsamında kaldırılmıştı.

    HEYKELİN AÇILIŞI İBB'NİN MEHTERAN TAKIMI İLE YAPILDI

    Altyapı çalışmalarının ardından 11 tonluk Bilecik mermerinden yapılma Şeyh Edebali heykeli ve Kayı Anıtı törenle açıldı.

    Törende İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı konseri ve folklor gösterileri gerçekleşti.

    CHP'li Bilecik Belediyesi'nden Şeyh Edebali heykeli ve Kayı Anıtı

    DAHA ÖNCE DE OSMAN GAZİ HEYKELİ DİKİLDİ

    Ardından heykel ve anıtın açılışı yapıldı. Açılışa CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve davetliler katıldı.

    Öte yandan daha önceden de kent girişine Osman Gazi'nin heykeli yapılmıştı.

    CHP li Bilecik Belediyesi nden Şeyh Edebali heykeli ve Kayı Anıtı #1

    CHP li Bilecik Belediyesi nden Şeyh Edebali heykeli ve Kayı Anıtı #2

    CHP li Bilecik Belediyesi nden Şeyh Edebali heykeli ve Kayı Anıtı #3

    CHP li Bilecik Belediyesi nden Şeyh Edebali heykeli ve Kayı Anıtı #4

    CHP li Bilecik Belediyesi nden Şeyh Edebali heykeli ve Kayı Anıtı #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir