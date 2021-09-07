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- CHP'li Bilecik Belediyesi'nden Şeyh Edebali heykeli ve Kayı Anıtı
CHP'li Bilecik Belediyesi'nden Şeyh Edebali heykeli ve Kayı Anıtı
CHP'li Bilecik Belediyesi tarafından 11 tonluk Bilecik mermerinden yaptırılan Şeyh Edebali heykeli ve Kayı Anıtı'nın açılışı törenle gerçekleştirildi.
- İHA
- 07.09.2021 - 09:15
- Güncelleme : 07.09.2021 - 09:39
CHP'li belediyelerden yeni bir heykel hizmeti daha...
Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi önünde bulunan Kayı Anıtı, geçtiğimiz aylarda Bilecik Belediyesi tarafından altyapı çalışmaları kapsamında kaldırılmıştı.
HEYKELİN AÇILIŞI İBB'NİN MEHTERAN TAKIMI İLE YAPILDI
Altyapı çalışmalarının ardından 11 tonluk Bilecik mermerinden yapılma Şeyh Edebali heykeli ve Kayı Anıtı törenle açıldı.
Törende İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı konseri ve folklor gösterileri gerçekleşti.
CHP'li Bilecik Belediyesi'nden Şeyh Edebali heykeli ve Kayı Anıtı
DAHA ÖNCE DE OSMAN GAZİ HEYKELİ DİKİLDİ
Ardından heykel ve anıtın açılışı yapıldı. Açılışa CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve davetliler katıldı.
Öte yandan daha önceden de kent girişine Osman Gazi'nin heykeli yapılmıştı.