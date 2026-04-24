CHP'li Buket Müftüoğlu anlattı: Kemal Kılıçdaroğlu Andımız'ın kaldırılmasını destekledi

8 Ekim 2013 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönetmelik değişikliğiyle okullarda okutulması kaldırılan Öğrenci Andı, günümüzde de tartışılmaya devam ediyor.

Çözüm Süreci kapsamında yapılan bu değişiklikle Andımız'ın kaldırılması, ara ara yargı süreçleriyle yeniden gündeme geliyor.

Muhalefet tarafından sıklıkla eleştirilen karar için ise CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla tanınan Buket Müftüoğlu, konuyla ilgili ezber bozan bir anısını anlattı.

O dönem “Andımız'ın kaldırılması” yönünde çıkan haberleri gördüğünü belirten Müftüoğlu, yanında bulunan Kılıçdaroğlu’na bu gelişmeyi sorduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı;

"İYİ İŞ YAPMIŞ..."

Kemal Ağabey adam Andımız’ı kaldırıyor’ dedim.



Kılıçdaroğlu, ‘Erdoğan 40 yılda iyi bir iş yapmış’ dedi.



‘Nasıl yani?’ dedim. Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi;



‘Sen Karadeniz’de büyüdün, bizim gibi eksi 20 derecede zorla ‘Türküm, doğruyum, çalışkanım’ diye seni bağırtmadılar ki.’”

EKREMCİ HESAPLAR PAYLAŞMAYA BAŞLADI

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bu konuşma ise Ekrem İmamoğlu'na yakın hesaplarca paylaşılmaya başlandı.

Mutlak butlan kavgalarının yaşandığı CHP'de bu anının, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı partinin başına tekrar gelmemesi için koz olarak kullanılacağı düşünülüyor