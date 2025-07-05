CHP'li Büyükçekmece Başkan Vekili Ahmet Şahin gözaltına alındı

CHP'li belediyelere operasyonlar sürüyor...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sabah saatlerinde yolsuzluk soruşturması kapsamında harekete geçti.

15 GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, toplam 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AKGÜN'ÜN VEKİLİ DE GÖZALTINDA

Ayrıca eski Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün inşaat firmalarından ruhsat ve iskan izinleri karşılığı projelerden taşınmaz talep ettiği, bazı iş sahiplerini taşınmaz vermeye zorladığı ve elde edilen taşınmazları yakınlarının üzerine yaptığı iddiaları üzerine Akgün'ün yerine vekalet eden Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin'in de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

11 KİŞİ GÖZALTINDA

Gözaltı kararı verilen 15 kişiden 11'i gözaltına alınırken bir kişinin yurt dışında olduğu ve diğer 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhuriyet Başsavcılığı 2024/228233 soruşturma sayılı dosyasında; etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediklerini belirten bazı şüphelilerin alınan beyanları ve sunmuş oldukları evrakların incelenmesi neticesinde; İBB ve iştiraklerinden alınan ihaleler kapsamında Fatih Keleş tarafından yapılan baskı ve zorlamalar neticesinde Fatih Keleş' in belirlediği kişilere para vermek zorunda kaldıkları iddialar hakkında yapılan tespitler sonucunda parayı teslim aldıkları tespit edilen Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin ve şoförünün adreslerinde arama, el koyma işlemleri yapılmasına ve irtikap suçundan gözaltına alınmalarına karar verilmiştir.

AKGÜN'ÜN YERİNE SEÇİLMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmaların beşinci dalgasında gözaltına alınan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin tutuklanmıştı.

İçişleri Bakanlığı, İstanbul’un Avcılar, Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa ile Adana’nın Ceyhan ve Seyhan ilçe belediye başkanlarının görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

Tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün yerine başkanvekili seçimi yapılmış, başkan vekilliği seçimini 22 oy alan CHP’li Ahmet Şahin kazanmıştı.