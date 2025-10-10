Abone ol: Google News

CHP'li Denizli Buldan Belediye Başkanı'ndan "alkollü" cuma paylaşımı

Denizli’de Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak, sosyal medya hesabından yaptığı cuma paylaşımında skandala imza attı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 10.10.2025 16:22
CHP'li Denizli Buldan Belediye Başkanı'ndan

CHP'li belediye başkanlarının bazıları, dini değerleri aşağıladıkları siyasetlerini sürdürüyor. 

Bunlara son olarak Denizli Buldan belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak eklendi.

Orpak, Facebook hesabı üzerinden "cuma" mesajı paylaştı ancak alkol şişelerini de mesajı paylaştığı fotoğrafa ekledi. 

ALKOLLÜ CUMA MESAJI

Belediye Başkanı Orpak, “Güzel insanların yaşadığı güzel Buldan, hayırlı cumalar” ifadelerini kullandığı paylaşımına, Buldan manzarasıyla alkol şişelerinin bulunduğu iki fotoğrafı birleştirdi. 

FOTOĞRAFI SİLDİ

Orpak’ın paylaşımına tepki yağdı.

Tepkilerin ardından Orpak alkol şişelerinin yer aldığı fotoğrafı kaldırarak sadece manzarayı bıraktı.

Gündem Haberleri