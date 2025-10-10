CHP'li Denizli Buldan Belediye Başkanı'ndan "alkollü" cuma paylaşımı

CHP'li belediye başkanlarının bazıları, dini değerleri aşağıladıkları siyasetlerini sürdürüyor.
Bunlara son olarak Denizli Buldan belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak eklendi.
Orpak, Facebook hesabı üzerinden "cuma" mesajı paylaştı ancak alkol şişelerini de mesajı paylaştığı fotoğrafa ekledi.
ALKOLLÜ CUMA MESAJI
Belediye Başkanı Orpak, “Güzel insanların yaşadığı güzel Buldan, hayırlı cumalar” ifadelerini kullandığı paylaşımına, Buldan manzarasıyla alkol şişelerinin bulunduğu iki fotoğrafı birleştirdi.
FOTOĞRAFI SİLDİ
Orpak’ın paylaşımına tepki yağdı.
Tepkilerin ardından Orpak alkol şişelerinin yer aldığı fotoğrafı kaldırarak sadece manzarayı bıraktı.