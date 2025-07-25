CHP'li Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler eylemde

Denizli'de CHP'li belediyelerde çalışan emekçilere yönelik baskı iddiaları artarak devam ediyor.

DİSK Genel-İş Sendikası, Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Pamukkale Belediyesi'ndeki örgütlenme çalışmalarına karşı sendikaya üye olmak isteyen işçilere baskı uygulandığını öne sürdü.

İŞÇİLER EYLEMDE

Büyükşehir belediyesi önünde eylem yapan işçiler, kendilerine baskı yapan 17 bürokratın isimlerini tek tek açıklayarak, bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Eylemci işçilere Genel-İş Sendikası Genel Başkan yardımcıları Al Haydar Kara ve Faruk Saral ile vatandaşlar da destek verdi.

"İŞÇİLERE SİSTEMATİK BASKILAR"

Sendika olarak 1,5 yılı aşkın bir süredir Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde örgütlenme çalışması yaptıklarını açıklayan Faruk Saral, "Bu süre içinde birçok engelleme ve baskıya rağmen işçiler ‘Genel-İş' dedi ve çoğunluğu sağladık. Ancak Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan işçilere yönelik, sendikal hak ve özgürlükleri hiçe sayan sistematik baskılar her geçen gün artmakta; hukuk dışı uygulamalar açıkça sergilenmektedir.

Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu başta olmak üzere, belediye yönetimi, bürokratları ve bağlı birimlerdeki amirler eliyle sürdürülen bu baskı süreci, yalnızca sendikal örgütlenme hakkımızı engellemekle kalmamakta, aynı zamanda Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış temel haklarımızı da ayaklar altına almaktadır." dedi.

"HUKUKSUZLUĞA BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

"Denizli'de sosyal demokrat olduğunu söyleyen bir belediye başkanına yakışmayan bir tutum sergilenmektedir" diyen Saral, sözlerini şöyle sürdürdü: