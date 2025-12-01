CHP'li Fethiye Belediyesi zabıta aracını kullanarak Noel kutladı Fethiye ilçesinde geleneksel olarak her yıl gerçekleştirilen Noel kutlamalarında bu defa belediyeye ait zabıta aracı da kullanıldı. Hristiyanlık dininin bayramlarından biri olan Noel için kamu aracının kullanılması ise hoş karşılanmadı.

Göster Hızlı Özet Fethiye'de Noel kutlamalarında belediyeye ait zabıta aracı süslenerek kullanıldı.

Bu durum sosyal medyada tartışmalara yol açtı ve tepki topladı.

Kutlamaların İslami değerlere uygun bulunmaması eleştirildi. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 15 yıldan fazla süredir geleneksel olarak düzenlenen Çalış Plajı Noel Pazarı, dün başladı. Etkinlikte Noel temalı süslemeler ve dekoratif eşyalar satılan pazarda, belediyeye ait zabıta aracı süslenerek kutlamalar için kullanıldı. CHP'Lİ BELEDİYEDEN NOEL KUTLAMASI CHP'li Fethiye Belediyesi'ne ait aracın Noel süslemeleriyle Noel Bayramı için kullanılması ise sosyal medyada tartışma yarattı. Etkinliğe ait görüntülerde, kırmızı 'Noel Baba' kostümleri giymiş şahısların yeşil ve kırmızı süslemelerle donatılmış bir Fethiye Belediyesi'ne ait zabıta aracı görüldü. ZABITA ARACININ KULLANILMASI TEPKİ TOPLADI Araç pazar içinde ilerlerken, içinde Noel Baba kostümleri giymiş şahıslar dikkat çekti. Kutlamalarda zabıta aracının kullanılması, Noel'in Hristiyanlık dinine ait bir bayram olması ve İslam dininde hoş görülmemesi sebebiyle tepki topladı. Gündem Haberleri Cumhurbaşkanlığı 2026 yılı bütçesi komisyonda

Mehmet Sevigen: CHP'liler iddianameye inanmaya başladı

TBMM'de Cumhurbaşkanlığı bütçesi tartışması: Cevdet Yılmaz'dan CHP'ye yanıt