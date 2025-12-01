CHP'li Fethiye Belediyesi zabıta aracını kullanarak Noel kutladı

- Fethiye'de Noel kutlamalarında belediyeye ait zabıta aracı süslenerek kullanıldı.
- Bu durum sosyal medyada tartışmalara yol açtı ve tepki topladı.
- Kutlamaların İslami değerlere uygun bulunmaması eleştirildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 15 yıldan fazla süredir geleneksel olarak düzenlenen Çalış Plajı Noel Pazarı, dün başladı.
Etkinlikte Noel temalı süslemeler ve dekoratif eşyalar satılan pazarda, belediyeye ait zabıta aracı süslenerek kutlamalar için kullanıldı.
CHP'Lİ BELEDİYEDEN NOEL KUTLAMASI
CHP'li Fethiye Belediyesi'ne ait aracın Noel süslemeleriyle Noel Bayramı için kullanılması ise sosyal medyada tartışma yarattı.
Etkinliğe ait görüntülerde, kırmızı 'Noel Baba' kostümleri giymiş şahısların yeşil ve kırmızı süslemelerle donatılmış bir Fethiye Belediyesi'ne ait zabıta aracı görüldü.
ZABITA ARACININ KULLANILMASI TEPKİ TOPLADI
Araç pazar içinde ilerlerken, içinde Noel Baba kostümleri giymiş şahıslar dikkat çekti.
Kutlamalarda zabıta aracının kullanılması, Noel'in Hristiyanlık dinine ait bir bayram olması ve İslam dininde hoş görülmemesi sebebiyle tepki topladı.