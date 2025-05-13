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AA

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Meclis'e scooterla geldi.

Alp, gazetecilere yaptığı açıklamada, Meclis'in kasvetli havasından ve gösterişli makam araçlarından uzaklaşmak istediği için scooter kullandığını söyledi.

"MEMLEKETİMİZİN DAĞLARINA BAHAR GELİYOR"

PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin değerlendirmesi sorulan Alp, "Memleketimizin dağlarına bahar geliyor, umut yeşeriyor. Ülkemize barış iklimi hakim oluyor. Biz de bu kasvetli havadan kurtulmak istedik.

Bütün halkımıza, barış umudunu yeşertmelerini, coşkuyla karşılamalarını, gençleri de barış umuduna ve imkanına sahip çıkmaya davet ediyorum." diye konuştu.

"TÜRKİYE, DÜNYANIN YILDIZI OLACAKTIR"