CHP'li kadın vekil için yakışıksız mesaj atan Hasan Toktaş, görevine iade edildi

İyi Parti Teşkilat Başkanı ve Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, parti il başkanlarının yer aldığı WhatsApp grubuna, yakışıksız bir mesaj atmıştı.

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya’nın kürsüde gizlice çekilmiş bir fotoğrafıyla birlikte 'Sana bunu alacağım kral' şeklindeki mesaj uzun süre gündemde kaldı ve konuşuldu.

Mesajın ekran görüntüsünün sosyal medyaya düşmesinin ardından Toktaş’a tepki yağdı.

GÖREVDEN ALINDI

Bunun üzerine görüntülerin sahte olduğunu ve kendisine kumpas kurulduğunu öne süren Toktaş, görevinden alındı.

Aylar önce görevinden alınan Toktaş ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

GÖREVİNE GERİ DÖNDÜ

Konuyla ilgili yeniden değerlendirme yapan İyi Parti, Bursa Milletvekili Hasan Toktaş’ın sözlerinin çarpıtıldığı kanaatine vararak Toktaş’a görevini iade etti.

GENEL MERKEZDE ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Geçtiğimiz hafta Bursa’da yapılan “Birinci Vazifen” temalı büyük Bursa mitinginde kürsüde Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak tanıtılan Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, böylece bir süredir ayrı kaldığı görevine yeniden getirilmiş oldu.

Yıldırım Gazetesi'nin haberine göre; Hasan Toktaş’ın genel merkez binasında ki odasında çalışmalarına başladığı öğrenildi.