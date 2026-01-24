CHP’li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan umreye gitti

CHP’li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitti.

Özarslan, Keçiörenli vatandaşlara ve belediye çalışanlarına Kâbe’den selam gönderdi.

Belediye Başkanı Özarslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Vatanımızın ve milletimizin birliği ve dirliği için kutsal topraklarda dualarımızı gerçekleştirdik.



Keçiörenli hemşerilerimize ve özellikle de mesai arkadaşlarımıza bolca dualar ederek, halkımıza daha iyi hizmet edebilmeyi Cenab-ı Hak’tan niyaz eyledik.



Yüce Allah’ın Divanı Mekke/Kâbe’den selamlar.