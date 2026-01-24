CHP’li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan umreye gitti

- CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitti.
- Özarslan, Keçiören'deki vatandaşlara ve belediye çalışanlarına selam gönderdi ve bu ziyareti sosyal medyada reklamla paylaştı.
- Daha önce CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da umre ziyareti yapmış ve sağlık durumu hakkında değişiklikler açıklamıştı.
CHP’li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitti.
Özarslan, Keçiörenli vatandaşlara ve belediye çalışanlarına Kâbe’den selam gönderdi.
Belediye Başkanı Özarslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Vatanımızın ve milletimizin birliği ve dirliği için kutsal topraklarda dualarımızı gerçekleştirdik.
Keçiörenli hemşerilerimize ve özellikle de mesai arkadaşlarımıza bolca dualar ederek, halkımıza daha iyi hizmet edebilmeyi Cenab-ı Hak’tan niyaz eyledik.
Yüce Allah’ın Divanı Mekke/Kâbe’den selamlar.
UMRE GÖNDERİSİNE REKLAM VERDİ
Başkan Özarslan'ın kutsal topraklara yaptığı ziyarete ilişkin paylaşımına reklam vermeyi de ihmal etmedi.
TANJU ÖZCAN DA UMREYE GİDİP NAMAZA BAŞLAMIŞTI
CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da geçtiğimiz aylarda umre ziyareti gerçekleştirmişti.
Özcan, umre dönüşünde sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada Tip 2 diyabet teşhisi konulduğunu, yaklaşık 20 kilo verdiğini ve yaşam tarzında değişikliklere gittiğini belirtmişti.
Özcan, “Rahatsızlığımdan dolayı alkolü bıraktım ve namaz kılmaya başladım. Bu şekilde devam etmeyi düşünüyorum” ifadelerini kullanmıştı.