CHP'li milletvekillerinin ortak açıklama: Geri adım atmayacağız

CHP'li belediyelere yönelik yürütülen 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' soruşturmalarına ilişkin önemli bir açıklama geldi.

CHP milletvekillerinin tamamının imzasının yer aldığı açıklamada, iktidarın politikaları sonucunda ekonomik ve demokrasi krizinin yaşandığı, yurttaşın seçme ve seçilme hakkına "darbe" yapıldığı ileri sürüldü.

"SALDIRILAR SADECE PARTİMİZE YÖNELİK DEĞİL"

"Darbenin sadece belediye başkanlarına değil, o başkanları seçen milyonlarca yurttaşın iradesine yapıldığı" savunulan açıklamada, seçmen iradesinin yok sayıldığı, anayasa ve yasaların çiğnendiği iddia edildi.

Belediye başkanlarının hukuksuz bir biçimde gözaltına alındığı, hukuki gerekçeler olmaksızın tutuklandığı öne sürülen açıklamada, "Bu saldırıların sadece partimize yönelik değil, Cumhuriyet'imize, demokrasi geleneğimize ve kazanımlarımıza da yönelik olduğu ortadadır." ifadesine yer verildi.

"TÜM BELEDİYE BAŞKANLARIMIZIN YANINDAYIZ"

CHP'nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin ve Kuvayı Milliye'nin devamı olarak kurulan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: