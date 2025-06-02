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Haber Merkezi

Trabzon'un CHP'li Ortahisar Belediye Başkanı, dikkat çeken bir tartışmanın merkezine oturdu.

Başkan Ahmet Kaya, 17 Mayıs tarihinde katıldığı TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu toplantısında, dikkat çeken bir öneri ortaya attı.

Kentin turizm potansiyelini yeterince kullanamadığını öne süren Kaya, bunun sebebi olarak eğlence alanlarının eksik olmasını gösterdi.

"TRABZON'DA İÇKİ İÇMEYE YER YOK"

Turizmin bir bütün olduğunu belirten Başkan Kaya, eğlence başlığının da bu bütünün bir parçası olduğunu söyledi.

Trabzon'da içki içmek için herhangi bir alan olmadığına işaret eden Kaya, “İçki içmek isteyen turistler Trabzon’da bu imkanı bulamadıkları için Batum’a gidiyorlar. Bu konuda cesur adımlar atmak zorundayız. Yoksa turizmden hak ettiğimiz payı alamayız” değerlendirmesinde bulundu.

TEPKİ YAĞDI

Toplantıya ait görüntülerin tekrar sosyal medyaya düşmesinin ardından Kaya, sert eleştirilerin hedefi oldu.

Birçok sosyal medya kullanıcısı, bu adımın atılması dahilinde kentteki kültür mozaiğinin bozulacağını, kenti ve insanların güvenliğini tehlikeye atacağını söyledi.