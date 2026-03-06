Mustafa Destici: Trump ve Netanyahu gibi liderler dünya tarihinden silinmelidir

Orta Doğu'da çıkan savaş Türkiye siyasetinin gündeminde...

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Büyük Birlik Partisi Karabük İl Başkanlığında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Destici, Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu sert sözlerle eleştirerek, "Trump ve Netanyahu gibi liderler dünya tarihinden silinmelidir" dedi.

"GEREKTİĞİNDE BU TOPRAKLARI KORUYACAĞIZ"

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın zorluklarına dikkat çeken Destici, "Öyle bir coğrafyada bulunuyoruz ki İbn-i Haldun'un dediği gibi ‘Coğrafya kaderdir.' Biz de kaderimizi yaşıyoruz. Cennet vatanımız, şehit kanlarıyla sulanmış mübarek bir vatandır.

Bu vatana sahip olmanın ve onu korumanın bir bedeli vardır. Bu toprakların her karışında şehit kanı vardır. Gerektiğinde biz de kanımızı akıtarak bu toprakları koruyacağız" dedi.

"İRAN ELBETTE Kİ ÜLKESİNİ KORUYACAKTIR"

Destici, İran'ın kendisini savunmasının doğal olduğunu belirterek, "İran elbette ki ülkesini ve insanını koruyacaktır.

Bu anlamda verdiği karşılık da nefsi müdafaadır" diye konuştu.

"168 ÇOCUĞUN NE GÜNAHI VARDI"

"Bizim İran'la geçmişten bugüne problemlerimiz olabilir" diyen Destici, "Farklı mezheplerden olabiliriz. Bunların şu anda hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Neticede bir zalim, bir haydut zorbalık yapmaktadır. Katliam yapmaktadır. 7 ile 12 yaş arasında 168 çocuğun ne suçu vardı? Ne günahı vardı?

Onun için bunlar dünya tarihinden silinmeli. Böyle liderler olmaz. Bunlar dünyayı savaşın içine sürükler. Bunlar sadece bizim coğrafyamızı değil, bütün dünyayı yakar ve yıkar. Umurlarında bile olmaz. Onun için bizim çağrımız hem İslam dünyasına hem diğer dünya devletlerine yöneliktir" ifadelerine yer verdi.