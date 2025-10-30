CHP'nin yeni projesi: Kent Berberi

Kent lokantalarına benzer yeni uygulama...

Eskişehir'de CHP'li Tepebaşı Belediyesi yepyeni bir hizmeti daha hayata geçirdi.

'KENT BERBERİ' AÇILDI

Türkiye’nin ilk 'Kent Berberi' düzenlenen törenle hizmete açıldı.

AÇILIŞA CHP'Lİ YÖNETİCİLER KATILDI

Düzenlenen açılış törenine Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Gökan Zeybek, CHP Milletvekili Jale Nur Süllü, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Tevfik Yıldırım, CHP Tepebaşı İlçe Kadın Kolları Başkanı Nilay Mert Başlı, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ŞEHİT AİLELERİ, EMEKLİ VE ENGELLİLERE ÜCRETSİZ

Törenin açılış konuşmalarını gerçekleştiren Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Bundan tam 24 yıl önce, 11 Kasım 2001 tarihinde Fevzi Çakmak Mahallemizde ilk Aşevimizi ve İlk Belde Evimizi hizmete açmıştık. O gün nasıl büyük bir heyecan ve gurur yaşadıysak, bugün de aynı duygularla buradayız. Yine Fevzi Çakmak Mahallemizde, yine insana dokunan bir projeyle karşınızdayız. Bugün Türkiye’nin ilk Kent Berberi’ni hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tepebaşı Belediyesi olarak biz, her zaman insanı merkeze alan, insana dokunan projelerde öncü olduk. Yaklaşık on yıl önce köylerden başlayarak, bugün sayısı binleri bulan yaşlılarımıza ve engelli vatandaşlarımıza ücretsiz saç kesim hizmeti ulaştırdık. Şimdi bu güzel hizmeti daha kapsamlı bir hale getiriyor ve Kent Berberi adıyla kalıcı bir merkez oluşturuyoruz. Yeni yerimizde, şehit ailelerimize ücretsiz olarak hizmet vereceğiz. Ayrıca emeklilerimize ve engelli vatandaşlarımıza yönelik ücretsiz saç kesim hizmetlerimiz de aynı şekilde devam edecek." dedi.

"YILBAŞINA KADAR ÜCRETSİZ, 2026'DA 100 TL"

Ataç sözlerini şöyle sürdürdü:

Yılbaşına kadar tüm hizmetlerimiz ücretsiz olacak; yılbaşından sonra ise tamamen sembolik bir ücret olarak 100 TL belirledik. Bu proje, dayanışmayı, paylaşmayı ve insana değer vermeyi esas alan belediyecilik anlayışımızın bir yansımasıdır. İlk Kent Berberi’ni bu mahalleye açarken de Berberler ve Kuaförler Odası ile görüş alışverişinde bulunduk. Onların önerileri doğrultusunda Fevzi Çakmak Mahallemizde açtık. Kent Berberi’nin, Fevzi Çakmak Mahallemize ve tüm Eskişehirimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu güzel projenin hayata geçmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, kuaförlerimize, berberlerimize ve gönüllülerimize yürekten teşekkür ediyorum. Hep birlikte, daha güzel, daha insancıl bir Tepebaşı için çalışmaya devam edeceğiz.

"KÖYLERE BELEDİYEMİZ HİZMET GÖTÜRECEK"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ise şunları kaydetti: