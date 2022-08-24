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    CHP'li Uzunköprü Belediyesi heykel açılışı yaptı

    Edirne'de CHP'li Uzunköprü Belediyesi, bu yıl şubat ayında zarar verilen Adalet heykelinin yenisini yaptırdı. Çok sayıda partilinin katılımıyla bir de açılış töreni düzenlendi.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2022 - 14:13
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 14:18
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    CHP'li Uzunköprü Belediyesi heykel açılışı yaptı

    CHP'li belediyeler heykel hizmetine kaldığı yerden devam ediyor.

    Son olarak Edirne'de CHP'li Uzunköprü Belediyesi tarafından, ilçe merkezinde 4 Şubat 2022 gecesi yakılan Adalet heykelinin yenisi yaptırıldı.

    Heykel düzenlenen törenle açıldı.

    Daha büyüğünü yaptılar

    Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, tahrip edilen Adalet heykelinin yerine daha büyüğünü yerleştirdiklerini söyledi.

    Heykel açılış törenine; CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, ilçe ve belde belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

    CHP li Uzunköprü Belediyesi heykel açılışı yaptı #1

    CHP li Uzunköprü Belediyesi heykel açılışı yaptı #2

    CHP li Uzunköprü Belediyesi heykel açılışı yaptı #3

    CHP li Uzunköprü Belediyesi heykel açılışı yaptı #4


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