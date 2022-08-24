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- CHP'li Uzunköprü Belediyesi heykel açılışı yaptı
CHP'li Uzunköprü Belediyesi heykel açılışı yaptı
Edirne'de CHP'li Uzunköprü Belediyesi, bu yıl şubat ayında zarar verilen Adalet heykelinin yenisini yaptırdı. Çok sayıda partilinin katılımıyla bir de açılış töreni düzenlendi.
- Haber Merkezi
- 24.08.2022 - 14:13
- Güncelleme : 24.08.2022 - 14:18
CHP'li belediyeler heykel hizmetine kaldığı yerden devam ediyor.
Son olarak Edirne'de CHP'li Uzunköprü Belediyesi tarafından, ilçe merkezinde 4 Şubat 2022 gecesi yakılan Adalet heykelinin yenisi yaptırıldı.
Heykel düzenlenen törenle açıldı.
Daha büyüğünü yaptılar
Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, tahrip edilen Adalet heykelinin yerine daha büyüğünü yerleştirdiklerini söyledi.
Heykel açılış törenine; CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, ilçe ve belde belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.