Haberler

Gündem Haberleri

CHP'li Uzunköprü Belediyesi heykel açılışı yaptı

CHP'li Uzunköprü Belediyesi heykel açılışı yaptı

Edirne'de CHP'li Uzunköprü Belediyesi, bu yıl şubat ayında zarar verilen Adalet heykelinin yenisini yaptırdı. Çok sayıda partilinin katılımıyla bir de açılış töreni düzenlendi.