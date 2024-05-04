Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılarına operasyon: 21 kişi tutuklandı Polis ekiplerinin takibe aldığı telefon dolandırıcılarına yönelik 27 adreste düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 kişi tutuklanırken, yapılan incelemelerde şüphelilerin mağdurları 10 milyon 810 bin TL dolandırdıkları tespit edildi.

DHA

Güvenlik güçleri telefon dolandırıcılarına göz açtırmıyor...

Akçakale Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtıp, suçlamalar yönelttikten sonra operasyonda kullanmak üzere para ve altın isteyerek dolandırıcılık yapan şebekeyi takibe aldı.

27 adrese eş zamanlı operasyon

Uzun süreli teknik ve fiziki takibinin ardından şebeke üyesi oldukları öne sürülen 25 kişiye yönelik Şanlıurfa, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Sinop ve Kocaeli’de 30 Nisan’da 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ele geçirilenler

147 polisin katıldığı operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 38 telefon, 46 sim kart, 2 hard disk ve 2 bilgisayar ele geçirildi.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin mağdurları 10 milyon 810 bin TL dolandırdıkları tespit edildi.

21 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemleri ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 25’i tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)