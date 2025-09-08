CHP'li vekillerin kayyum nöbeti işe yaramadı

CHP'nin kayyum kaosu, haftanın ilk iş gününe damga vurdu.

Şaibeli kurultay ve kongre davalarında kararlar açıklanmaya başlarken CHP, içindeki kavga da ayyuka çıktı.

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin mahkeme kararı ile görevden alınması ve Gürsel Tekin'in kayyum olarak atanması tansiyonu artırdı.

BİNA GİRİŞİNE OTOMOBİL ÇEKİP BARİKAT KURDULAR

Tekin, 'Pazartesi geliyorum' açıklaması yapınca CHP'li yöneticiler, İstanbul il binası önünde kayyum nöbetine başladı.

CHP Mersin Milletvekili ve Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ve CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'in başını çektiği partili yöneticiler, bina girişi önüne barikat kurdu.

BARİKAT İŞE YARAMADI

Girişe otomobil çekerek kollarını kavuşturup basına 'Buradan kimse giremez' pozu veren CHP'li vekillerin çabası işe yaramadı.

Polis eşliğinde binaya giren Gürsel Tekin, vekillerin çabasını boşa çıkarttı.

POZLARI DALGA KONUSU OLDU

Kimse buradan geçemez diyerek gece saatlerinden itibaren gövde gösterisi yapan vekillerin o pozları ise Tekin'in binaya girişinden sonra sosyal medyada dalga konusu oldu.