CHP’nin Bilgi İşlem Sorumlusu tutuklandı

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı casusluk soruşturması genişliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi raporuyla "İBB HANEM" isimli uygulama içerisinde tespit edilen 11 milyon 360 bin 412 İstanbul seçmenine ait seçim sandık verilerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan birçok kişisel verinin eşleştirmesi yapıldığı belirlendi.

"SANDIK VERİLERİ ÖRGÜT ÜYELERİNE VERİLDİ"

Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Yüksek Seçim Kurulu’ndan temin ettiği seçim sandık verilerini suç örgütü üyelerine verdiği de tespit edildi.

CHP BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU GÖZALTINA ALINDI

CHP Bilgi İşlem Sorumlusu şüpheli O.G.E., ‘verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ ve ‘kişisel verilerin kaydedilmesi’ suçlarından dün gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

CHP Bilgi İşlem Sorumlusu şüpheli O.G.E., savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Şüpheli O.G.E., Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SÜREÇ

İBB'ye yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada, Ekrem İmamoğlu ile gazeteci Merdan Yanardağ ve İmamoğlu'nun siyasi kampanya ekibindeki Necati Özkan, siyasi casusluk suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında şüphelilere, dijital uygulamalar üzerinden seçmen verilerinin ele geçirilmesi, bu verilerin yabancı istihbarat servisleri ile paylaşılması suçlaması yöneltilmişti.

Üç isim, aynı zamanda maddi menfaat elde etmek ve İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyası için fon oluşturmakla da suçlanmıştı.