Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

CHP'li İBB ve İstanbul ilçe belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturması genişleyerek sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmanın beşinci dalgasında tutuklanan CHP'li Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Bahçetepe'den boşalan koltuğu devralması için Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi'nde, başkanvekili seçimi gerçekleştirildi.

YÖNETİM AK PARTİ'YE GEÇTİ

3 turda sonuçlanan seçimin üçüncü turunda 37 üye oy kullandı.

Cumhur İttifakı'nın çoğunlukta olduğu ilçede, AK Parti'nin adayı Eray Karadeniz, 21 oyla salt çoğunluğu sağlayarak CHP'nin adayı Belediye Başkan Yardımcısı Murat Topaloğlu'nu geride bırakarak ilçenin yeni başkanı oldu

Bu gelişmeyle birlikte CHP'de tepkiler yükseldi.

"ADAY ÇIKARTAN ÖZGÜR NAMERTTİR"

Seçimden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arayarak ilçe ilçe yönetimini tebrik etmesi, Topaloğlu'nun esnaf ziyaretine çıkması CHP'liler tarafından eleştirildi.

Görevden alınan başkanın partisinden yeni bir başkan seçmenin, muhalefetin aday çıkartmamasının etik olarak doğru olduğunu belirten CHP'liler AK Partilileri hedef aldı.

Konuya ilişkin konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "AK Partili bir belediye başkanının yerine vekil seçilecek olsun, aday çıkaran Özgür Özel namerttir." dedi.

AKILLARA 2017'DEKİ SEÇİM GELDİ

Tüm bu tepkiler devam ederken akıllara Eylül 2017'de AK Parti'de yaşanan büyükşehir belediye başkanlarının değişim sürecini getirdi.

Bu kapsamda dönemin İBB Başkanı Kadir Topbaş istifa etmiş, yerine İBB Meclisi'nin seçtiği Mevlüt uysal gelmişti.

İLGİLİ HABER Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti yönetimine geçti

EKREM İMAMOĞLU ADAY OLMUŞTU

Bu seçimde CHP'lilerin şimdiki iddialarının tersine istifa eden başkan AK Partili olmasına rağmen CHP aday çıkarttı. O aday da Ekrem İmamoğlu'ndan başkası değildi.

Büyük bir çekişmeye sahne olan seçim yine 3 turda tamamlandı.

Üçüncü turda 308 oy kullanılırken, 4 oy geçersiz sayıldı. AK Parti'nin adayı Mevlüt Uysal 179, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ise 125 oy aldı.

Bu sonuçla, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mevlüt Uysal oldu.