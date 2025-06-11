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Haber Merkezi

İstanbul'un bazı ilçelerinde seçim günü...

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı.

SEÇİM YAPILDI

Gaziosmanpaşa Belediyesi için bugün başkanvekili seçimi gerçekleştirildi.

Gaziosmanpaşa'da yapılan seçimde AK Parti'nin belediye başkanvekili adayı Eray Karadeniz olurken, CHP'nin ise Murat Topaloğlu oldu.

AK PARTİ'YE GEÇTİ

Yapılan meclis oylamasında CHP'nin adayı 16 oy alırken, 3. turda AK Parti'nin adayı Eray Karadeniz 21 oyla Gaziosmanpaşa Belediye Başkanvekili olarak seçildi.

TEBRİKLERİ KABUL ETTİ

Oylamanın ardından konuşma gerçekleştiren Karadeniz daha sonra makamında tebrikleri kabul etti.

Başkan vekili Karadeniz'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yan yana olduğu bir fotoğraf hediye edildi.

ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziosmanpaşa'da seçimi kazanan AK Parti adayı Eray Karadeniz ve teşkilatı telefonda tebrik etti.

"DAHA FARKLI BAŞARI BEKLİYORUM"

Erdoğan, "Tüm Meclis üyesi kardeşlerimize teşkilatımızı bu başarılı oylama neticesinde tebrik ediyorum. Rabbim geleceğe yönelik inşallah birlik beraberlik içerisinde yürümeye bizlere nasip etsin. Bundan sonraki süreçte çok daha farklı bir inşallah başarı sizlerden diliyorum. Allah'a emanet ediyorum." dedi.